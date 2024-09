Calciomercato Napoli: colpo dalla Spagna, lo prendono a gennaio

Il Napoli pensa già al futuro e su come rinforzare la squadra azzurra. Gli azzurri, infatti, in netto anticipo, vogliono programmare i prossimi colpi da regalare ad Antonio Conte.

L’avvento del tecnico a Napoli ha portato delle novità anche all’interno dell’area mercato. Infatti, questa volta a dettare i tempi è l’allenatore salentino che è sempre più parte integrante del progetto.

Conte ha una grande responsabilità in questa sua esperienza a Napoli. L’allenatore, in sede di campagna trasferimenti, è stato accontentato su tutto e anche per gennaio De Laurentiis vuole fare un regalo al tecnico che ha già fatto delle richieste. Ecco quali.

Valutazioni da parte dell’allenatore che ha chiesto al Napoli di prendere un nuovo esterno destro a gennaio.

Intanto, per il futuro, il tecnico ha già messo nel mirino un altro giocatore che potrebbe arrivare direttamente dalla Liga: ecco tutti i dettagli sul profilo di calciatore che interessa a Conte.

Nuovo acquisto Napoli: lo prendono a gennaio, arriva dalla Spagna

Il centrocampista dell’Atletico Madrid Pablo Barrios è diventato un protagonista della squadra di Diego Simeone. Le sua prestazioni non sono passata inosservata e diversi club europei, compreso il Napoli, hanno inziato a seguirlo con particolare attenzione.

Infatti, secondo quanto riportato dai media spagnoli, il nome del centrocampista spagnolo è finito sul taccuino di Antonio Conte che vorrebbe portare a Napoli Barrios. L’allenatore sta ragionando con la dirigenza che potrebbe presentare un’offerta importante per provare a ingaggiarlo nel 2025.

L’impatto di Barrios con la prima squadra dell’Atletico Madrid è stato molto forte, con il giocatore che ha dimostrato un grande adattamento. Infatti, la sua crescita è abbastanza evidente con il giocatore che è migliorato tantissimo nella sua esperienza alla corte di Simeone.

Il Cholo, infatti, ha spesso sfruttato le doti del calciatore che è entrato, nel corso del tempo, in pianta stabile in prima squadra. Per il futuro, però, la società potrebbe decidere di privarsi del talento e cedere al miglior offerente Barrios che piace al Napoli.

Calciomercato: Napoli su Barrios

L’interesse del Napoli, e di altri club europei, per Barrios non sorprende. L’Atletico Madrid, nel frattempo, continua a scommettere sulla crescita del giocatore e spera di tenerlo fino al termine della stagione per poi valutare con calma il suo futuro.

Il classe 2003, ovviamente, davanti ad una proposta importante potrebbe prendee in considerazione l’idea di lasciare l’Atletico per andare in una nuova squadra che possa concedergli maggiore minutaggio.