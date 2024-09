Serie A, novità sull’infortunio: cambiano i tempi di recupero

Fermatosi nel corso di questa sosta per le Nazionali, il giocatore ha dato risposte positive alla ripresa degli allenamenti con la squadra.

Importanti novità sull’infortunio: le ultime

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, dalle parti della Genova rossoblù tifosi ed Alberto Gilardino hanno tirato un enorme sospiro di sollievo, perché Koni De Winter sembrerebbe aver recuperato dal guaio muscolare che gli ha impedito, almeno per ora, di compiere il suo esordio con la maglia della nazionale belga. Il difensore ex Juventus, infatti, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo insieme agli altri nazionali (Frendrup, Malinovskyi e Thorsby) nella giornata di mercoledì.

Cambiano i tempi di recupero dell’infortunio

Il difensore belga, infatti, nel corso di questa sosta ha patito un problema muscolare che gli ha impedito di esordire con il Belgio, appuntamento che però è semplicemente rimandato alla prossima volta. Rientrato in anticipo, lo staff medico rossoblù ha fatto osservare all’ex Juventus un periodo di riposo prima di sottoporlo al classico iter di controlli che però non hanno evidenziato nulla di particolarmente preoccupante. Questo ha permesso a De Winter di tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di mercoledì insieme agli altri nazionali rientrati, a dimostrazione del fatto che abbia recuperato. Questo sta a significare solo una cosa: il classe 2002 sarà regolarmente convocato per la prossima partita del Genoa contro la Roma, e non è da escludere a questo punto che possa anche partire titolare.