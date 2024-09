Pessime notizie, brutto infortunio: salta anche la Champions

E’ arrivata la notizia che non ti aspetti, perché prima dell’esordio in Europa si è infortunato il campione e si sa, la Champions League è una competizione che ti spinge a dare il massimo. Devi essere pronto a tutto, a ogni sfida, a ogni ostacolo.

Ora però questo prossimo ostacolo bisognerà affrontarlo senza uno dei giocatori chiave. Perché l’allenatore ha perso per infortunio il suo campione, il pezzo da 90 che non potrà scendere in campo nella prossima partita, una delle grandi sfide attese per questa nuova edizione di Champions League.

Occhio quindi alle scelte che saranno fatte, perché non sembrano esserci possibilità per vedere in campo il giocatore arrivati a questo punto. Ormai ciò che è fatto è fatto e bisognerà soltanto attendere qualche giorno per capire come scenderà in campo l’allenatore con una formazione diversa dalla solita, perché uno dei principali giocatori titolari della rosa si è fatto male e salterà la partita.

Champions League, salta il match per infortunio

A pochissimi giorni da quello che sarà l’inizio della nuova Champions League che regalerà sicuramente grandi sorprese, soprattutto per il nuovo format fatto a classifica e senza gironi dove 36 squadre lottano e affronteranno 8 partite sperando di riuscire a passare alla fase successiva.

Una delle partite tanto attesa da questa prima giornata è sicuramente Atalanta-Arsenal, uno dei club del momento in Italia contro una delle squadre più belle da vedere e competitive degli ultimi anni di Premier League.

Una gara dove non saranno tutti disponibili i grandi campioni, visto che proprio nelle ultime ore è arrivata la conferma di come sta uno dei calciatori e punti di riferimento del club. Il talento è stato visto utilizzare le stampelle per potersi muovere dopo l’infortunio e questo complica per lui Atalanta-Arsenal.

C’è la conferma che arriva per quanto riguarda la situazione fisica di Martin Odegaard che si è infortunato. Adesso c’è grande apprensione attorno a lui perché quasi sicuramente salterà Atalanta-Arsenal per infortunio.

Martin Odegaard è un giocatore clamoroso che da quando ha scelto di vestire la maglia dell’Arsenal è diventato un vero e proprio leader della formazione di Arteta che ci ha puntato molto. Questo infortunio complica i piani del club londinese, anche perché è uno di quelli che scende sempre in campo (48 partite lo scorso anno dove ha segnato 11 gol).

Adesso, con l’assenza di Martin Odegaard che salterà Atalanta-Arsenal, bisognerà capire chi scenderà in campo al suo posto e se sarà una buona notizia alla fine per il club italiano. Secondo voi il club bergamasco approfitterà di questa grave assenza per partire al meglio nella nuova edizione di Champions League?