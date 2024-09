Mourinho torna in Italia: l’annuncio sul suo futuro

“Posso lavorare di più. Quello che invece non posso fare sono i miracoli: io non sono Merlino o Harry Potter”, ma nel miracolo ci sperano sicuramente i suoi nuovi tifosi.

Questa una delle celebri frasi di José Mourinho, che nelle ultime settimane ha iniziato quella che è la sua nuova stagione dopo l’esonero dello scorso gennaio dalla Roma. Il tecnico portoghese ha scelto il Fenerbahce e ora potrebbe restarci per diverso tempo.

Adesso occhio a quello che può accadere perché in molti accostano continuamente il nome dello Special One a diverse panchine di tutto il mondo, anche per un possibile e clamoroso ritorno in Italia per Mourinho.

Possibile svolta per quello che sarà il futuro di José Mourinho che è appena arrivato in Turchia dopo l’esonero in Italia dalla Roma per provare a riscattare la propria carriera da allenatore, dopo che negli ultimi anni sono state davvero tante le delusioni.

Calciomercato Serie A: ritorno Mourinho in Italia, la scelta

Si parla sempre tanto di Mourinho, lo Special One che è protagonista di continuo nel mondo del calcio e ora ha scelto una nuova avventura. Dopo la parentesi in Italia alla Roma che si è chiusa nel peggiore dei modi, ora guarda avanti con ottimismo il tecnico.

Proprio nelle ultime ore è arrivato l’annuncio inatteso di José Mourinho che ha già parlato di quello che può essere il futuro e l’allenatore portoghese sembra avere le idee piuttosto chiare su dove si troverà nei prossimi anni.

Perché José ha parlato proiettandosi in avanti e nel suo futuro vede i successi con il Fenerbahce, è qui che vuole restare a lungo Mourinho visto che ha rivelato di sentire tanta fiducia da parte del club turco che ha puntato forte su di lui. In passato ci sono state possibilità anche di allenare una Nazionale, ma lui ha sempre rifiutato.

Adesso è concentrato su quella che è la sua nuova avventura, ma occhio alle sorprese in futuro. Se dovesse trionfare in Turchia potrebbe nuovamente aprire il mercato sul suo nome e attenzione anche ad un ritorno di Mourinho in Serie A dove è sempre amato da tutti.

E voi che tipo di scelta fareste se fosse in lui o in un club italiano? Come lo vedreste un ritorno di Mourinho da allenatore in Serie A e in che squadra?