Il Milan ha iniziato la stagione con grande affanno e già si parla di possibile esonero per Paulo Fonseca: la scelta è su quattro allenatori.

I rossoneri hanno avuto situazioni complesse da gestire perché tra le aspettative e la realtà c’è stato un grande passo nel vuoto che non ha permesso subito di mettersi appaiati alle altre big per costruire un futuro vincente. La strada è in salita e ci sono mille difficoltà, legate anche agli infortuni che non facilitano certamente il lavoro dell’allenatore portoghese.

Da settimane ormai si parla del possibile esonero di Paulo Fonseca in caso di percorso negativo e ora la situazione sta cambiando anche per la dirigenza rossonera.

Milan, esonero Fonseca: c’è l’ultimatum

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani hanno scelto Paulo Fonseca per il Milan con grande entusiasmo. E viceversa ha fatto l’allenatore, accettando di buonissimo grado la chiamata del club rossonero e mettendosi subito in gioco dopo aver fatto benissimo con il Lille in Francia. Sostituire Pioli e riportare il cielo sereno dopo mesi di caos non è certamente facile e questo inizio di stagione lo dimostra in pieno.

Fonseca è partito con il piede sbagliato, con due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite, e ora rischia grosso, nonostante le rassicurazioni continue che arrivano dalla società.

Secondo le ultime notizie, il Milan valuta l’esonero di Fonseca: è stato dato un ultimatum al tecnico portoghese.

Fonseca out: tre partite decisive, già contattati i sostituti

Paulo Fonseca ha iniziato il countdown verso le tre partite che segneranno il futuro del Milan e anche il suo cammino come allenatore dei rossoneri. I fantasmi di scenari apocalittici sono dietro l’angolo, anche se sembrava impossibile arrivare a questo punto dopo pochissimi mesi, eppure ora bisogna prendere in mano la situazione e ribaltarla completamente.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Venezia sabato sera a San Siro, Liverpool alla prima in Champions martedì ancora in casa e derby con l’Inter in trasferta domenica 22 saranno le tre gare decisive per il futuro del tecnico. In caso di risultati negativi allora l’esonero di Fonseca diventerà realtà.

La dirigenza del Milan ha già avviato i contatti con i possibili sostituti e ha individuato quattro nomi che possono fare al caso della panchina rossonera.

Quattro nomi per sostituire Fonseca: ci sono Sarri e Allegri

In caso di esonero di Fonseca, il Milan può pensare a Sarri e Allegri. Il quotidiano riferisce che i due allenatori toscani sono nella lista di Ibrahimovic che li conosce bene e li apprezza per il modo di allenare e di gestire il gruppo. Ma non sono le uniche figure di riferimento in questo momento negativo.

Il Milan potrebbe anche pensare di affidarsi a un allenatore straniero, con grandissima esperienza europea. E per questo motivo sono stati avviati i sondaggi per Sergio Conceiçao e soprattutto per Thomas Tuchel.