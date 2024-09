Milan, accordo a sorpresa ad un passo: vuole tornare a giocare

Arrivano notizie di calciomercato che riguardano il futuro di alcuni calciatori che possono a sorpresa ancora firmare in queste ore a sorpresa.

Attenzione perché le vie del mercato sono infinite e ci sono sempre dei grossi retroscena dietro l’angolo che possono essere importanti anche per il Milan. Il club rossonero si trova impegnato in questo momento in una trattativa che può concludersi con esito positivo per la felicità di tutti.

Tanti i movimenti del club milanese in questa finestra di mercato tra entrate e uscite, adesso può arrivare una nuova svolta inaspettata proprio al fotofinish.

Vedremo se si concluderà con esito positivo una trattativa messa in piedi in pochissimo tempo dal Milan e che può seriamente portare qualcosa di importante. Ora è tutto in fase avanzato dopo che con un altro club italiano non si è trovato il giusto accordo col giocatore.

Calciomercato Milan: è pronto a firmare subito

Sarà decisiva anche la volontà del giocatore di trasferirsi e avviare un nuovo progetto, ma in questo momento è chiaro che sembra che possa decidere di dare l’ok visto che è stato messo ai margini della rosa. Una notizia molto importante per il mercato del Milan.

Potrebbe arrivare la beffa in Serie A per la Roma perché se non si dovesse concretizzare la trattativa allora è pronta già l’alternativa che gioca nel Milan e che è messa ai margini del progetto. A quel punto bisognerà provare a fare una corsa contro il tempo per il club turco.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile trasferimento di Zalewski al Galatasaray ma è saltato a causa del rifiuto del calciatore e la Roma non incasserà nulla quindi, attenzione a chi può prendere il suo posto in una trattativa lampo e si tratta di Ballo Toure del Milan.

Secondo le ultime notizie adesso il Galatasaray vuole prendere Ballo Toure dal Milan per rinforzare la difesa e ha pochissime ore per definire l’affare. Il club turco avrà tempo fio al 13 settembre per concludere l’accordo che può permettere al club rossonero di fare cassa con un giocatore che è stato messo fuori rosa al momento.

Vedremo se alla fine il Galatasaray riuscirà a comprare Ballo Toure dal Milan per permettere al club rossonero di liberarsi dell’ingaggio del calciatore e anche per guadagnare una piccola cifra per far sorridere ancora di più le casse del club.