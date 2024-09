Serie A, esonero deciso: annuncio UFFICIALE del ds

Il complicato inizio di stagione della squadra ha già messo in discussione la posizione in panchina del nuovo allenatore, verso il quale sono state fatte delle riflessioni nel corso di questa sosta.

La dirigenza si è domandata se lui potesse essere l’uomo giusto al momento giusto, valutando seriamente anche la possibilità di esonerarlo dopo sole tre giornate dall’inizio del campionato. Durante queste due settimane si è dunque parlato ed ipotizzato tanto, con il direttore sportivo che nelle scorse ore, in conferenza stampa, ha sciolto ogni dubbio annunciando quella che è la decisione definitiva ed ufficiale della società nei confronti dell’allenatore.

Esonero deciso: annuncio UFFICIALE del direttore sportivo

A fronte di questo si è parlato tanto di esonero, anche perché i risultati parlano chiaro: un solo punto in tre partite sono troppo pochi per una squadra, e società, che punta in alto, perché ha i mezzi e le possibilità per farlo. In merito a questo delicato discorso è poi intervenuto nella mattinata di oggi il direttore sportivo, che nel corso della sua conferenza stampa ha fatto chiarezza su questa situazione svelando la posizione della proprietà.

Filippo Antonelli, ds del Venezia, ha dunque parlato di Eusebio Di Francesco e delle voci di esonero di queste ultime settimane, allontanando, almeno per il momento, la possibilità di cacciare l’ex allenatore di Roma e Frosinone dicendo: “A distanza di due mesi confermo che la scelta che abbiamo fatto. Mi rende felice e convinto che Di Francesco con le sue qualità umane e la sua preparazione sul campo possa far crescere il valore di questa rosa”.

L’allenatore è stato confermato, almeno per il momento

La situazione dalle parti della laguna è comunque delicata, perché un solo punto in due partite costringe i veneti a dover subito rincorrere le avversarie, quantomeno alla salvezza. Per questo motivo per il momento la posizione di Di Francesco in panchina è solida, ma se non dovesse essere registrata una svolta a breve, il ds Antonelli potrebbe in nulla tornare sui suoi passi e rivalutare la posizione dell’allenatore. Staremo a vedere.