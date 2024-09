Milan: problema Maignan, la scelta sul sostituto

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Mike Maignan. Svolta improvvisa da parte dei rossoneri, che hanno già scelto il sostituto del francese.

Il contratto in scadenza a giugno 2026, di Mike Maignan, non è stato ancora rinnovato dai dirigenti rossoneri che sono in trattativa con l’entourage dell’estremo difensore.

I rossoneri non si faranno prendere alla sprovvista, ed hanno già scelto il sostituto dell’ex Lille. Ecco tutti i dettagli.

Il Real Madrid sta guardando con attenzione alla situazione di Mike Maignan, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan. La trattativa è in una fase di stallo, a causa delle alte richieste di stipendio del calciatore.

Ecco perchè l’interesse del Real mette in uno stato di debolezza il Milan, che ha acquistato nel 2021 il portiere dal lille per 16 milioni di euro. Le prestazioni eccezionali da parte del giocatore hanno fatto crescere il valore, con la richiesta d’ingaggio da parte di Maignan che ha frenato la trattativa per il rinnovo con il Milan.

Il Real Madrid su Maignan: ecco chi prende il Milan

Maignan punta a uno stipendio annuo compreso tra 7 e 8 milioni di euro, che supera di gran lunga la soglia di 5,5 milioni di euro che il Milan è disposto a offrire. Questa situazione ha generato voci su una possibile partenza del portiere e diversi club, tra cui il Real Madrid, stanno monitorando attentamente gli sviluppi.

L’interesse della squadra spagnola per Maignan non sorprende, anche se la società – secondo quanto riportato da Marca – è vicina a chiudere l’accordo per il rinnovo di Lunin.

Ovviamente, considerando anche l’età di Courtois, la società ha urgente bisogno di un altro portiere giovane e la scelta può ricadare proprio sul rossonero con il Milan pronta a cedere al Real Madrid Mike Maignan.

A quel punto, quale sarà il nuovo portiere del Milan?

Nuovo portiere Milan: ecco la scelta della società

Il club ha tempo a disposizione per valutare attentamente la situazione, su come sostituire Maignan in caso di cessione al Real Madrid.

Ovviamente, si terrà in considerazione la candidatura di Vasquez che è attualmente titolare all’Empoli in Serie A e sotto contratto con i rossoneri. Ecco perché bisognerà attendere la fine del campionato con gli osservatori che daranno l’ultima parola su questo affare.