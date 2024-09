Il Milan è alle prese con un un inizio di stagione abbastanza delicato che sta portando problemi improvvisi: c’è un infortunio serio.

I rossoneri hanno intenzione di migliorare il rendimento con effetto immediato e ci sono già importanti novità da dover registrare a partire dalla prossima partita in casa contro il Venezia. Paulo Fonseca, così come tutti i calciatori e il resto dell’ambiente, non sono affatto felici di questo inizio di stagione ma la voglia e la convinzione di poter fare molto meglio e di ridare anche il sorriso ai tifosi.

Da casa Milan non arrivano buone notizie circa le condizioni fisiche di uno dei titolari della rosa di Paulo Fonseca: l’infortunio può essere molto serio.

Milan, infortunio e grave tegola: la situazione

Il Milan vive con ansia i giorni immediatamente precedenti alla partita contro il Venezia in Serie A. La formazione di Paulo Fonseca è chiamata a vincere ma soprattutto a convincere dopo che le prime gare sono state tremende da questo punto di vista.

La lista infortuni in casa Milan inizia a farsi pesante e va solo a peggiorare l’inizio della stagione che è stato già poco simpatico per tutto l’ambiente. I rossoneri stanno rivivendo la stessa problematica dell’anno scorso circa gli infortuni e ora i rischi aumentano.

Secondo le ultime notizie, il Milan può perdere uno dei titolari per moltissimo tempo: è stato visto in stampelle e sedia a rotelle.

Infortunio Bennacer: avvistato in aeroporto, ansia Milan

Il Milan attende di conoscere ufficialmente le condizioni di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino era partito per unirsi alla sua nazionale e disputare le partite di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, ma si è dovuto fermare per un problema al polpaccio.

L’infortunio di Bennacer è evidentemente molto serio. Di ritorno da Algeri verso Milano, il centrocampista ex Empoli è stato paparazzato in sedia a rotelle e con il supporto due stampelle per aiutarlo a camminare.

Le immagini hanno preoccupato moltissimo tutto l’ambiente rossonero e soprattutto lo staff medico del Milan che oggi lo sottoporrà a esami strumentali per capire la reale gravità della situazione e definire le sue condizioni.

Infortunio Bennacer: i tempi di recupero

L’infortunio di Bennacer al polpaccio potrebbe essere molto serio. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Milan, La Gazzetta dello Sport ha provato ad anticipare i tempi di recupero dell’algerino.

Ismael Bennacer potrebbe restare fermo per tre mesi. Si teme uno stop fino a dicembre e un nuovo muro di difficoltà da superare: Fonseca chiamerà in prima squadra Zeroli e Vos per sopperire all’assenza dell’algerino e difficilmente si tornerà sul mercato per cercare uno svincolato.