Inter: terribile infortunio con la Nazionale, Champions a rischio

Terribile infortunio per il calciatore, nel corso della gara di Nations League con la propria Nazionale. E’ a rischio per la sfida di Champions League tra Inter e Manchester City.

Ecco cosa è successo in questa giornata di Nations League, con le Nazionali che sono scese in campo per la seconda giornata.

Lo staff medico è intervenuto per soccorrere il calciatore che ha dovuto lasciare il terreno di gioco in barella. Immagini terribile che arrivano dalla stadio con il dolore forte da parte del calciatore che adesso è a rischio per le prossime partite con il suo club, tra cui anche la sfida di Champions League.

Il ritorno dalla sosta per le Nazionali sarà decisivo per l’Inter, che avrà sul cammino diverse partite insidiose fra campionato e Champions League.

Inzaghi spera di arrivare a questo appuntamento con la rosa a disposizione anche se il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Durante la sfida di Nations League fra Olanda e Germania, terminata 2-2, un calciatore è uscito in barella a causa di un brutto colpo.

Questo infortunio riguarda anche l’Inter: ecco perché.

Infortunio serio per un big: è a rischio per la Champions League

Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore, anche se c’è massima appresione visto che il ragazzo è uscito dolorante in barella.

Il tecnico attende il responso ufficiale da parte dei medici, che chiariranno meglio lo stato di salute del calciatore. Problema non di poco conto per l’allenatore, che aveva iniziato a sfruttare al meglio il ragazzo che è considerato uno dei big della squadra.

Ovviamente, si attende l’annuncio ufficiale sulle condizioni del difensore che è uscito in barella durante la partita di Nations League Olanda Germania.

Intanto, è a rischio per la gara di Champions League Manchester City Inter.

Inter: infortunio Aké, il difensore è in dubbio per la Champions

Pessime notizie per il Manchester City. Il club di Guardiola, infatti, deve fare i conti con l’infortunio di Nathan Aké, che si è fatto male con la sua Nazionale alla gamba sinistra.

Il difensore olandese è uscito in barella e con le mani sul volto, a conferma di come l’infortunio sia abbastanza grave. Il tutto è successo prima della fine del primo tempo con Koeman che ha mandato in campo Timber al suo posto.

Gli accertamenti, che il difensore svolgerà nelle prossime ore, chiariranno meglio l’entità dell’infortunio di Aké che a questo punto è a forte rischio per le prossime partite con il Manchester City, tra cui anche l’esordio in Champions League contro l’Inter.