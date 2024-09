Colpo dalla Serie A, l’allenatore conferma tutto: “Oggi annunceremo qualcuno”

Da tempo sulle tracce del calciatore, il club sembrerebbe essere ad un passo dall’ingaggiarlo chiudendo questo colpo dalla Serie A.

A confermarlo anche lo stesso allenatore nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima partita di campionato, nel corso della quale ha svelato che nella giornata di oggi il club potrebbe annunciare l’ennesimo acquisto di quest’incredibile sessione estiva di calciomercato.

Da capire se sarà l’annuncio che tutti i tifosi stanno aspettando, ma considerando le voci che starebbero circolando in Italia in queste ore, l’impressione è che sia proprio quello. La cosa bella, però, è che non è finita qui, visto che la dirigenza ha in canna un altro colpo da mettere a segno entro la fine di questo calciomercato.

In arrivo un altro colpo dalla Serie A

In Italia il calciomercato ha oramai chiuso due settimane fa, ma la sessione di trasferimenti in altri campionati, come ad esempio la Turchia, è ancora aperta. Quindi in un modo o nell’altro “è sempre mercato“, anche se le società italiane non possono operare in entrata, a differenza invece di quanto starebbero effettivamente facendo in uscita.

Stando alle ultime notizie, infatti, nella giornata di oggi dovrebbe definirsi l’accordo per il trasferimento del giocatore dalla Serie A alla Super Big turca, risultato finale di una trattativa lunga e complicata, che ha visto nel ragazzo, alle volte, il principale ostacolo da superare. Convinto l’esterno ad intraprendere questa nuova avventura in carriera, le parti non devono fare altro che scambiarsi i documenti per formalizzare quest’operazione, che stando a quanto annunciato dall’allenatore oggi in conferenza stampa, potrebbe essere addirittura ufficializzata in giornata.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, esprimendosi in merito agli ultimi giorni di calciomercato in Turchia, l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk ha detto che “Mi aspetto che un trasferimento venga annunciato oggi”, con Zalewski della Roma che sembrerebbe essere il principale indiziato ad unirsi alla ciurma giallorossa dopo le notizie di questi giorni.

Accordo ad un passo: i dettagli dell’affare

Nicola Zalewski si appresta a lasciare Roma per diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Come d’altronde confermato (indirettamente) anche da Okan Buruk questa mattina, il laterale polacco potrebbe essere addirittura annunciato stesso oggi dalla società di Istanbul, che non sta aspettando altro che il via libera per far sbarcare in città il giocatore.

Ma quali sono gli accordi presi fra le parti? A differenza degli scorsi giorni, al momento nulla si sa in merito ai dettagli di quello fra i due club, cambiati tanto nel corso di questi giorni, a differenza invece di quelli fra il Galatasaray che Zalewski, che in Turchia dovrebbe arrivare a percepire 2 milioni di euro l’anno più bonus.