Scandalo partite truccate, scommesse illegali: 48 club coinvolti

Scandalo partite truccate: sanzioni pesantissime

Un vero e proprio scandalo quello scoperto in queste ore con la Federazione costretta ad intervenire e squalificare 43 persone per aver truccato partite di calcio. Una situazione che lascia davvero l’amaro in bocca e che non trova spiegazioni per quello che è accaduto.

La conferma incredibile è arrivata proprio nelle ultime ore, dopo ben due anni di indagini approfondite dove in Cina sono state bandite a vita dalla Federcalcio del Paese 43 persone. Si tratta di ben 38 calciatori e 5 funzionari di club squalificati a vita.

Clamoroso grosso caso di calcioscommesse in Cina secondo quanto riportato da Xinhua, l’agenzia di stampa ufficiale cinese, che smaschera e rivela tutto quello che è stato scoperto in questi due anni di lunghe indagini.

Accuse pesantissime per scommesse illegali e ad altre forme di corruzione nel calcio dove sono state coinvolte addirittura 120 partite, di cui 128 sospettati e 48 società che ora lasciano un segno indelebile nel mondo del calcio.

Squalificati e banditi a vita dallo sport anche gli ex calciatori della Nazionale Jin Jingdao, Guo Tianyu e Gu Chao. In questa grossa vicenda sarebbero coinvolti pure alcuni calciatori stranieri che militavano in Cina.

Alcuni di questi giocatori anche giovani sarebbero stati accusati e coinvolti per partite truccate e di aver accettato delle tangenti rovinando il mondo del calcio cinese.