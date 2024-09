Rabiot in Serie A: scelta fatta dopo l’infortunio, l’annuncio

Un infortunio che vede protagonista uno dei top club in Italia, con lunghi tempi di recupero, obbligherà lo stesso ad intervenire.

E la soluzione porta ad Adrien Rabiot, centrocampista a caccia ancora di un nuovo club e che potrebbe ritrovarsi di nuovo in Serie A, come rivale della Juventus, dopo la travagliata estate passata senza rinnovo e con un addio a dir poco amaro, dopo Euro 2024.

Il centrocampista francese si è ritrovato a mani vuote dopo le voci legate al suo approdo al Barcellona e ai top club di Premier League. Alla fine potrebbe far ritorno in Serie A, in uno dei club che ne approfitterebbe a causa dell’infortunio che manda KO uno dei principali titolari.

Infortunio e tegola: Rabiot è la soluzione, scelta fatta

C’è la Champions League da giocare e un campionato dove si vuole essere protagonisti, è questa l’intenzione di uno dei club che punterebbe tutto su Adrien Rabiot, con una scelta ben precisa che è stata fatta.

Perché a centrocampo c’è bisogno di più soluzioni, con la stessa Champions League alle porte in quello che sarà il primo turno dopo la sosta e dopo una sfida che toccherà vincere a tutti i costi.

Non è facile la situazione in casa Milan e piove sul bagnato dopo l’infortunio che vedrà per tre mesi il calciatore fermo ai box, obbligando lo stesso club a far qualcosa, per risolvere la situazione. Una situazione che non sarà risolta con Rabiot, nella scelta fatta dal club, ma le strade sono ancora aperte perché è lo stesso Rabiot che potrebbe proporsi in rossonero, convincendo il Milan.

Rabiot in Serie A: il francese vuole convincere il club a prenderlo

Adrien Rabiot sarebbe risposto a calarsi nella realtà Milan, andando a calare le stesse pretese economiche che ha avanzato ai diversi club, attraverso le richieste di mamma Veronique. I rossoneri è solo di fronte ad un ingaggio dimezzato, che andrebbero a provarci col grande colpo a zero a centrocampo, completando il reparto a disposizione di Fonseca. Oltretutto, non va dimenticato, che sullo sfondo è sempre viva la posizione di Allegri sulla panchina del Milan, da subentrato proprio al portoghese, che ha convinto poco. E ovviamente l’idea di Rabiot e Allegri insieme, andrebbe a stravolgere il club rossonero.

Ultime su Rabiot: il club pensa ad una soluzione ben precisa

Il Milan che potrebbe ritrovarsi con Rabiot, pensa ad una soluzione low cost e ben precisa però, nell’idea di andare verso un’operazione diversa. Si tratta della possibilità di integrare Vos e Zeroli in Prima Squadra. Lo riportano i colleghi de Il Corriere dello Sport. L’occasione, attraverso il problema, di sfruttare i giovani del Milan Futuro, nella possibilità di dare una chance sia all’olandese che all’italiano, per mettere in mostra di che pasta sono fatti i giovani del Milan.