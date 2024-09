Juventus, Giuntoli prende il “nuovo Verratti”: è un 2005

La Juventus sta guardando con molta attenzione allo sviluppo dei giovani calciatori: ora Cristiano Giuntoli ha in pugno il “nuovo Verratti”.

I bianconeri sono sempre alla ricerca dei nomi perfetti che possano garantire una grande qualità e un futuro di un certo livello. Thiago Motta ha fatto vedere che con i giovani ci sa fare, permettere di sviluppare il talento dei nuovi campioni è la volontà principale dell’allenatore che non ha avuto la minima paura e la minima riserva a lanciare in campo coloro che reputava talentuosi. I risultati sono subito arrivati e quindi ora il club vuole continuare su questa scia.

Il futuro della Juventus dipende anche dalle mosse di calciomercato e ora Giuntoli e il suo staff sono già al lavoro per progeammare le prossime stagioni.

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha un altro gioiellino

Il calciomercato della Juventus non è mai fermo. Oltre tutte le mosse messe in piedi durante l’estate ora Giuntoli e lo staff stanno iniziando a studiare per il futuro. La forza della programmazione sarà decisiva per creare una rosa sempre più giovane e forte, con molti nuovi talenti che sono alla ribalta.

La Juventus ha avviato una politica molto centrata sui giovani, con tanti calciatori che hanno già fatto le prime esperienze anche in Prima Squadra e molti altri che molto presto possono fare il salto di qualità.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora la Juventus ha tra le mani un altro gioiellino che non intende minimamente farsi sfuggire: pronte le firme.

Juventus, ecco il nuovo Verratti: è già bianconero

La Juventus ha in casa il nuovo Verratti: si tratta di Diego Ripani. Il giovanissimo calciatore italiano è uno dei migliori talenti del nostro calcio e ha già fatto ingolosire Cristiano Giuntoli e lo staff dirigenziale bianconero.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, la Juventus ha deciso di blindare Diego Ripani, anche definito simpaticamente “il nuovo Verratti” nell’ambiente bianconero. Nato a San Benedetto del Tronto, il classe 2005 è un play di grande tecnica, visione di gioco e qualità e la Juventus non intende lasciarselo scappare.

Gioca nella Primavera ma molto presto potrebbe fare il salto di qualità il Next Gen o già in Prima Squadra. Thiago Motta lo ha già adocchiato e studiato e potrebbe provarlo tra i grandi, quantomeno negli allenamenti quotidiani.

Ripani nuovo play della Juventus del futuro

La Juventus e Montero stravedono per Ripani l’anno scorso gli hanno affidato le chiavi del centrocampo della Primavera. Nel mondo bianconero tutti credono fortemente nelle doti del regista appe na maggiorenne e formidabile specialista di calci di punizione.

Entro la fine del mese di settemre è atteso il rinnovo del contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. La Juventus blinda Ripani e inizia a costruirsi un futuro d’oro.