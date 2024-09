Juventus, Giuntoli lo manda subito via: tre giorni per l’addio

La Juventus non ha ancora completato la sua opera di ristrutturazione e di miglioramento; ora Giuntoli fa un’altra mossa a sorpresa.

I bianconeri hanno costruito una rosa completamente nuova che ha accontetato completamrnte Thiago Motta, ora chiamato a fare un lvoro eccezionale con i calciatori a dispozione, con l’obiettivo di gareggiare fino alla fine per la vittoria della Serie A e di arrivare il più lontano possibile anche in Champions League.

Le mosse di Cristiano Giuntoli, però, non sono finite: a sorpresa sta provando a muovere delle pedine importanti per riuscire a rendere tutto perfetto in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, non è ancora finita: cosa succede

Il mercato della Juventus è stato decisivo per stabilire ufficialmente quali sono gli obiettivi stagionali della squadra bianconera. L’inizio è stato abbastanza semplice, con due vittorie e un pareggio che hanno portato Thiago Motta a riconsiderare alcune gerarchie.

Alla Juve sono arrivati molti colpi in entrata e la squadra è stata completata per filo e per segno, proprio come l’avrebbe voluta Thiago Motta. Ma Cristiano Giuntoli non è ancora contento del lavoro svolto e sta provando un ultimo colpo a sorpresa.

Il futuro della Juve non è ancora scritto del tutto: ci sono dei calciatori in procinto di cambiare aria con effetto immediato.

Juventus, Giuntoli vuole mandarlo via

La Juventus ora è completa in tutti i reparti ma in alcune zone del campo è addirittura con calciatori in più che non sono utili al calcio di Thiago Motta. A inizio stagione era stata fatta una lista di calciatori che avrebbero dovuto salutare ma non tutti sono riusciti a dire addio e i bilanci ne risentono.

La Juventus continua a vigilare il mercato, in attesa di piazzare le ultime uscite. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romao ora la dirigenza bianconra resta aperta a offerte last minute per Arthur.

Il calciatore brasiliano è stato addirittura inserito in lista Champions League ma resta comunque fuori dal progetto di Thiago Motta, che lo ha inserito per completare il numero e in caso di emergenze.

Arthur-Juventus: via ora o a gennaio

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, se non dovessero arrivare proposte per Arthur dalla Turchia, la Juventus lo terrà in rosa, visto che è anche nella lista UEFA per la Champions League. Al momento è aperto solo il mercato in Turchia, che chiuderà il 13 settembre: dei sondaggi sono arrivati e la situazione potrebbe scaldarsi verso la chiusura del mercato.

Arthur proverà a rigiocarsi le chance per un posto in rosa ma la situazione è davvero complicata per il brasiliano. A gennaio sarà di nuovo sul mercato, nella speranza di cederlo a titolo definitivo.