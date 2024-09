Doping Sinner, ore decisive: confermata una pessima notizia

Dalla gioia alla possibile amarezza, è questo lo stato d’animo che può cambiare in Jannik Sinner, numero uno al mondo nella classifica ATP di Tennis per il caso Doping.

Proprio qualche giorno fa si è laureato ancora una volta campione, questa volta nel prestigioso e ricco torneo dell’US Open 2024 a New York, dove Sinner ha creato un ampio distacco con gli inseguitori e questo vuol dire che resterà ancora per molto primo nella classifica ATP di tennis, a meno che non dovesse accadere qualcosa di veramente negativo.

Proprio in queste ore arrivano brutte notizie per Sinner e la sua squadra in merito a quello che è il caso doping che ha tenuto banco per diverse settimane ultimamente. Ora ci sono aggiornamenti poco positivi che riguardano questa vicenda che ora tiene di nuovo banco perché sono arrivate delle nuove conferme inaspettate.

Inizialmente Sinner è stato accusato di doping a causa di un risultato positivo nei test per quantità minime di clostebol in alcuni controlli che aveva effettuato. Ora ci sono delle importanti notizie in merito a quello che sarebbe accaduto proprio in queste ore visto che non ci sono buone novità per l’italiano numero uno al mondo.

Doping Sinner, si è riaperto il caso: brutta notizia

Dopo aver vinto tanto quest’anno, alzando i trofei dell’Australian Open e Us Open come Grandi Slam, ora arriva la brutta notizia per Sinner e il caso doping. C’è una conferma che mette tutti in grande agitazione, soprattutto il tennista numero uno che ora dovrà capire come risolvere questa situazione con i propri legali.

Potrebbe essere necessario dover finire in tribunale per il caso doping di Sinner cisto che Wada ha ancora 10 giorni per il ricorso contro il tennista italiano. Il numero uno al mondo era risultato positivo ma con quantità minime di clostebol in due controlli e per questo il caso è ancora in piedi.

Secondo quando riportato da LaPresse, non è ancora finita questa vicenda perché scadrà nei prossimi giorni e ore il tempo a disposizione da parte dell’agenzia mondiale antidoping Wada per presentare ricorso contro Sinner per l’assoluzione del tennista azzurro e numero 1 del ranking Atp di Tennis dopo la sua positività a quantità minime di clostebol riscontrata in due controlli a marzo.

Attenzione quindi, perché la Wada ha ancora 10 giorni di tempo per presentare ricorso al Tas contro Sinner e provare a mettere spalle al muro il numero uno che è stato assolto nei giorni scorsi in un primo momento.