Tragedia per l’eroe di “Notti Magiche”: le condizioni sono critiche

È arrivato un comunicato della famiglia dopo i rumors che erano circolati sulle condizioni gravi di salute dell’eroe italiano di “Notti Magiche”.

Ha cambiato per sempre il calcio italiano e adesso lo sta tenendo col fiato sospeso. L’ex eroe dell’Italia si trova attualmente ricoverato in condizioni gravi, ma è la famiglia a far conoscere le condizioni di salute dell’ex attaccante della Nazionale azzurra e della Juventus.

Molte testate giornalistiche stanno cercando di raccogliere informazioni proprio per evitare le fake news che sono circolate nel corso dell’ultima ora, sulla scomparsa dell’ex calciatore ed eroe italiano classe ’64, che sta tenendo l’Italia intera e il calcio globale col fiato sospeso.

Calcio col fiato sospeso: brutte notizie sull’ex Juventus

I primi aggiornamenti non escludono le brutte notizie, ma la famiglia ha voluto precisare quelle che sono state le ultime giornate che hanno portato al ricovero dell’ex attaccante di Palermo.

Totogol è stato ricoverato ed è in condizioni gravi, anche se stabili, con la famiglia che è stata presa d’assalto dai media per conoscere le condizioni di salute dell’ex attaccante della Nazionale, confermando in ogni caso quelle che sono le voci sulla brutta notizia che ha colpito il mondo del calcio.

“Forza Totò”, scrive la famiglia sul profilo ufficiale dell’ex campione italiano, nella speranza che tutto possa andare per il meglio, scongiurando la più brutta delle notizie che possa colpire lui e il calcio italiano.

L’eroe di “Notti Magiche” è in gravi condizioni: il comunicato della famiglia

La famiglia, attraverso il profilo ufficiale dell’eroe di “Notti Magiche”, ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Totò Schillaci. Ecco cos’ha scritto sui social, la famiglia dell’ex attaccante della Juventus: “Abbiamo ricevuto molte chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una squadra di medici continuamente, giorno e notte. Forza Totò”.

Cos’è successo all’ex attaccante dell’Italia? È ricoverato a Palermo

È ricoverato a Palermo Totò Schillaci, l’eroe di quell’Italia che nel 1990 che segnò per sempre il suo nome tra le “Notti Magiche” di quella Nazionale sulla colonna sonora di Gianna Nannini, che si è riproposta poi negli anni, fino alla vittoria di Euro 2020. Con i suoi gol riuscì a portare l’Italia in finale e adesso, dopo il ricovero in gravi condizioni all’ospedale civico di Palermo, ne deve segnare ancora un altro, più bello di tutti. Non è ancora chiaro cos’è successo e cosa ha portato al ricovero dell’ex calciatore. La redazione di Calciomercatoweb manda un messaggio forte alla famiglia di uno dei calciatori più amati nel calcio italiano, sperando possano arrivare presto buoni aggiornamenti sulla sua salute. Forza Totò.