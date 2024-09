Rottura con l’Arabia e ritorno in Europa: destinazione a sorpresa

Si potrà chiudere con destinazione a sorpresa, dopo la rottura con l’Arabia Saudita per il fuoriclasse mondiale.

Con la voglia di proseguire altrove la sua carriera e non concluderla lì dove lo hanno ricoperto d’oro, per quanto riguarda l’ingaggio enorme che percepisce con il suo club nella Saudi Pro League, ecco che arriva la notizia nel corso della notte sul suo trasferimento a sorpresa.

Il calciomercato potrebbe vedere uno stravolgimento a sorpresa, secondo quanto svelato da Fanatik, che annuncia la possibile destinazione in bianconero del calciatore. Un addio a dir poco clamoroso, considerando l’ingaggio enorme al quale andrebbe a rinunciare, pur di tornare a giocare in Europa, dove tornerà a sentirsi importante.

Calciomercato: ritorno in Europa, colpo di scena dall’Arabia Saudita

Rottura in Arabia Saudita, è la scelta del calciatore dell’Al-Nassr che, dopo alcuni alti e bassi vissuti nella Saudi Pro League, tornerebbe così in Europa.

Da una parte c’è la possibilità di arrivare a zero, magari di nuovo in un top club. Dall’altra, via dall’Arabia Saudita, ma con la destinazione dove il calciomercato è ancora aperto, nella sua sessione estiva.

Perché, il club sarebbe anche disposto ad accontentare il calciatore, ma la stessa questione che riguarda Manè potrebbe essere risolta con la rescissione contrattuale, che porterebbe poi il calciatore a svincolarsi. E lo svincolo, per l’ex Liverpool, permetterebbe a qualsiasi squadra al mondo – comprese quelle di Serie A – di puntare su di lui.

Svincolo a sorpresa? Occasione in Serie A, c’è solo un ostacolo

C’è solo un ostacolo qualora Sadio Manè dovesse svincolarsi dall’Al-Nassr ed è legato alla sua voglia di percepire comunque uno stipendio altissimo. Tra le big di Serie A c’è chi potrebbe pensare all’occasione di mercato, ma solo di fronte alla possibilità di andare verso un ingaggio non superiore ai 5-6 milioni di euro. Tra queste, le società tra le big, sembrano essere tutte sistemate in avanti. Pertanto, per Manè, si aprono solo le porte a sorpresa del Como, ma anche lì c’è da risolvere prima la questione Varane.

Colpo in bianconero: addio all’Arabia Saudita, si può chiudere subito

Si può chiudere subito l’operazione che porta a Sadio Manè, calciatore senegalese che direbbe così addio all’Al-Nassr per giocare in Turchia. Di pronta risposta al Galatasaray che, dopo Osimhen non ha intenzione di fermarsi, c’è il Besiktas che vorrebbe affiancare a Ciro Immobile un esterno di livello enorme e che porta appunto al nome di Sadio Manè.