Pirlo riparte subito: scelta fatta in panchina, la destinazione

Andrea Pirlo non ha voglia di restare “con le mani in mano”, ripartendo subito come nuovo allenatore.

Dopo l’esonero con la Sampdoria, per le prime giornate che non sono andate secondo quanto sperava, il tecnico ex Juventus ripartirà e questa volta non dalla Turchia o da altri campionati, com’è successo al suo ex collega di campo e ora di panchine, Gennaro Gattuso, che ha scelto la via dei campionati esteri e “minori” per rilanciarsi.

Nelle intenzioni del “Maestro” c’è quella di continuare ad alti livelli e c’è una destinazione che potrebbe riguardarlo, secondo le ultime voci di calciomercato che riguardano gli allenatori svincolati.

Pirlo subito in panchina: la notizia dopo l’esonero dalla Sampdoria

Ancora legato contrattualmente alla Sampdoria, Andrea Pirlo si libererà qualora dovesse ripartire per il suo nuovo impegno in panchina.

Non ha voglia di restare fermo tant’è che, dopo l’avventura biennale con i blucerchiati, non resterà a percepire l’ingaggio in attesa del termine del contratto, bensì andrà verso un’altra destinazione, strappando così un accordo contrattuale con un’altra società, magari italiana.

Perché è in Italia che vuole continuare ad allenare Pirlo, dopo l’avventura con la Sampdoria. Occhio però perché c’è una destinazione che lo riguarda ed è oltreoceano, in terra straniera, con un campionato in particolare che lo riaccoglierebbe.

Riparte Pirlo: la destinazione possibile dopo la Samp

Andrea Pirlo è stato, ancor prima della sua conferma alla Sampdoria, tra le idee del calcio arabo. Perché per Andrea Pirlo erano emerse voci legate all’Al-Ittihad, prima della scelta del club saudita di andare verso Pioli – anche lui saltato – e poi sulla conferma di Laurent Blanc, che ha così ricominciato ad allenare, dopo il periodo di sosta che si era preso. Ma occhio perché, ai primi stravolgimenti sulle panchine in Arabia Saudita e stando alle voci che arrivano proprio dai media arabi, Pirlo rientrerebbe tra le figure più gettonate per un ruolo in panchina dell’Al-Orubah, club che non è partito proprio benissimo nella Saudi Pro League con le due sconfitte alle prime due giornate di campionato. Al club in questione, gioca l’ex Barcellona e Fiorentina, Tello, oltre all’ex Nizza Seri e l’ex Tottenham, Gudmundsson.

Andrea Pirlo al bivio: due soluzioni per lui in panchina

Due vie sono percorribili per Andrea Pirlo: quella dell’Arabia Saudita, nell’immediato, o comunque dei paesi sauditi andando negli Emirati Arabi Uniti, altrimenti c’è quella dell’attesa. Un’attesa che potrebbe riguardare il campionato italiano perché, tra i club potenzialmente in difficoltà sull’annata che è appena cominciata in Serie A, potrebbe poi spuntare fuori un esonero o qualche panchina in bilico, tanto da convincere poi il club a puntare sull’allenatore che ha mostrato buone cose a fasi alterne, nelle sue esperienze passate tra Juventus e Sampdoria, in Italia.