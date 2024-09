Milan, esonero Fonseca: la data è già decisa

Momento terribile questo per Paulo Fonseca da quando ha iniziato la sua nuova avventura con il Milan perché ora il club rossonero è in grande difficoltà.

Nemmeno una vittoria da quando è iniziata la nuova stagione con la classifica in campionato che già si mette in salita per il Milan che aveva altre idee quando ha scelto Fonseca e visto un pre campionato convincente dei rossoneri. Adesso la società ha intenzione di mettere le cose in chiaro, perché c’è il serio rischio che si possa anche andare a prendere una decisione drastica per l’allenatore.

In questo momento la situazione è davvero difficile anche perché si valutano possibilità concrete per decidere anche di esonerare Fonseca dal Milan se dovesse continuare in questo modo. Ora il momento sembra decisivo per capire che tipo di scelta sarà presa dal club nei confronti dell’allenatore.

Occhio alla scelta della società con il proprio allenatore che ora è in bilico dopo le prime giornate nonostante la società conferma che c’è piena fiducia su Fonseca. Al momento è tutto bloccato perché non sembrano esserci i presupposti pr un suo esonero immediato.

Esonero Fonseca: il Milan pronto a decidere

Colpo di scena per il Milan che pensa di esonerare Fonseca. Il club rossonero vuole provare a capire il prima possibile se potrà continuare ad andare avanti con il nuovo progetto che vede al centro il tecnico portoghese o servirà cambiare tutto.

Ora si cerca di capire come si può chiudere questo ciclo perché il Milan può esonerare Fonseca se le cose dovessero continuar ad andare in maniera negativa in vista delle prossime settimane. Possibile colpo di scena con una svolta che può arrivare nelle prossime ore subito.

Il Milan affronterà partite importanti dopo la sosta delle Nazionali, con Fonseca e la squadra che dovranno giocare contro Venezia, il Liverpool in Champions League e poi il Derby con l’Inter. E’ proprio per quella data che può arrivare seriamente l’addio dell’allenatore se dovesse continuare in maniera negativa.

Secondo le ultime notizie che arrivano ora il Milan può seriamente pensare di esonerare Fonseca se non dovessero esserci ancora vittorie nelle prossime tre partite, decisiva può essere una sconfitta nel Derby contro i nerazzurri.

La partita del 22 settembre contro l’Inter sarà decisiva per Fonseca e il Milan. Il club rossonero non può più permettersi passi falsi nelle prossime settimane e saranno decisive le prossime ore.