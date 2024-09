Milan: c’è un problema nello spogliatoio, svelati i motivi

Ultimissime notizie Milan. Nuovi problemi per i rossoneri, con la dirigenza alle prese con diverse situazioni delicata da risolvere. Ecco cosa sta succedendo all’interno dello spogliatoio rossonero.

Non è stato un buon inizio di stagione per il Milan, che nelle prime tre di campionato ha raccolto soltanto due punti. Le aspettative erano altre anche da parte di Fonseca, che mai si sarebbe aspettato di vivere un inizio così in salita.

Il portoghese, infatti, al rientro dalla sosta dovrà gestire una situazione non proprio facile e affrontare determinate partite che possono già determinare il suo futuro in rossonero.

Ed è per questo motivo che sul Milan arrivano altri retroscena, relativi ai motivi del malcontento di alcuni big della squadra che sono apparsi sottotono rispetto al loro solito.

Archiviata la parentesi del calciomercato, la dirigenza sta lavorando su altri fronti per compattare lo spogliatoio in vista di questa stagione.

L’Intervento della società sarà determinante anche per placare gli animi all’interno della squadra, visto che alcuni top della squadra hanno manifestato il proprio malcontento per ciò che sta succedendo.

Il caso Theo Hernandez Leao, in occasione della sfida contro la Lazio, è la punta dell’iceberg di una situazione ancora più grave.

Intanto, ecco alcuni dettagli relativi alla situazione contrattuale di alcuni big del Milan, svelata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan: cosa sta succedendo nello spogliatoio?

La rosea, infatti, ha fatto il punto della situazione in merito alle trattative per i rinnovi di contratto di alcuni giocatori.

In particolar modo, ci sono dei casi spinosi che di sicuro non stanno aiutando il club. Servirà trovare una soluzione in tempi rapidi, anche per non alimentare le continue voci di mercato che arrivano su questi giocatori.

Ecco a che punto è la trattativa per i rinnovi di contratto di Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi i calciatori francesi, infatti, hanno la scadenza fissata a giugno 2026.

L’intenzione della società è quella di blindarli, anche se per il momento non c’è l’accordo sullo stipendio. Questa situazione, dunque, rischia di creare malcontento all’interno della squadra, visto che i giocatori in questione hanno grande leadership all’interno dello spogliatoio. Una vicenda che non aiuta Fonseca, chiamato a gestire questo momento di grande difficoltà.

Milan: rinnovo Theo Hernandez lontano, situazione diversa per Maignan

Ad oggi, ci sono più margini per il rinonvo di Maignan rispetto a Theo Hernandez. Resta il fatto che la società dovrà trovare una soluzione, anche perché non può rischiare di far andare in scadenza il terzino francese, che in caso di mancato accordo può salutare i rossoneri la prossima estate.

C’è, comunque, una sostanziale differenza fra Theo e Maignan, con il portiere che dal canto suo ha aperto al prolungamento a cifre diverse rispetto al suo attuale contratto.

Qual è lo stipendio di Maignan al Milan?

Il portiere guadagna 3,2 milioni a stagione. Ci sono buone speranze per raggiungere un accordo per il rinnovo, alzando lo stipendio fino a 5 milioni. Per il momento, i rossoneri non hanno avanzato alcuna proposta ufficiale ma hanno solo testato il terreno per capire i margini dell’operazione.