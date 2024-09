Spesi 200 MLN, rischio fallimento: club costretto alla cessione

Si rischia grosso andando avanti in questo modo ed ecco che allora il club è pronto a cedere perché si può finire in una situazione veramente difficile da gestire.

Attenzione al colpo di scena che può arrivare proprio nelle prossime ore e riguarda il cambio di programma e di strategia che ha pensato di fare la società che andrà a vendere parte del club senza giri di parole, è tutto pronto il grande addio visto quello che è accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato.

Troppi i soldi investiti e poco il ritorno economico visto che i risultati fino a questo momento non hanno per nulla premiato la società che sta facendo fatica da anni a poter gestire tutto ciò. Adesso arrivano delle nuove notizie proprio riguardo quella che sarebbe la scelta di dover cambiare per provare a dare una scossa e si cercano nuovi investitori che possano intervenire e comprare parte del club.

La speranza è che si riescano a gestire le folli spese fatte fino a questo momento da parte della nuova gestione, perché da quando che è cambiato il vertice della società che sono state raggiunte cifre veramente senza senso. Si è speso tanto, forse troppo e ora c’è il rischio di restare beffati con alcuni che temono addirittura il fallimento del club.

Un club rischia il fallimento: pronta la cessione

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro nelle prossime ore, perché si cerca di trovare la soluzione adatta che possa far felici tutti ed evitare un disastro senza precedenti. Uno dei migliori club e storici del proprio campionato rischia anche di mettersi in brutte situazioni continuando in questo modo. La paura è che possa arrivare addirittura il fallimento per il club nei guai economici.

Sono stati spesi circa 200 milioni di euro in questa sessione di mercato e ora è arrivato il momento di dire basta. Davvero paradossale ciò che è accaduto in casa Chelsea in questi anni con il club che dalla nuova gestione in poi ha superato la cifra di 1 miliardo di euro speso.

Secondo quanto riporta Bloomberg, l’attuale azionista di maggioranza del Chelsea Todd Boehly starebbe valutando la possibilità di vendere le sue azioni del club londinese. In questo momento il Chelsea è strutturato in questo modo: il 61,54% appartiene alla società di investimenti Clearlake Capital, che fa riferimento a Boehly. Il restante 38,46% è suddiviso tra i tre imprenditori Todd Boehly, Mark Walter e Hansjorg Wyss.

Ci sarebbe un contrasto tra Behdad Eghbali, co-fondatore di Clearlake Capital, e Boehly e il primo potrebbe acquistare le azioni di quest’ultimo. I motivi sarebbero legati alla gestione del club che ad oggi è ritenuta fallimentare.