Serie A, un club nei guai: saranno esclusi dall’Europa

Un club di Serie A non avrebbe rispettato gli accordi con la Uefa e adesso arriva l’immediata sanzione, una brutta notizia per il calcio italiano e non solo.

Arrivano delle cattive notizie perché la Uefa ha iniziato a riprendere, sanzionare e comunicare le decisioni prese nei confronti di alcune società che non avrebbero rispettato i paletti decisi dalla stessa Uefa pronta a prendere i provvedimenti immediati e necessari per risolvere la situazione.

Occhio quindi a quello che può accadere nelle prossime ore, perché ci sono delle nuove notizie che arrivano in merito a questa forte presa di posizione da parte della Uefa che nel mirino ha messo anche un club di Serie A che ha già ricevuto comunicazione della sanzione che sarà fatta.

C’è grande attesa quindi per quelli che saranno le decisioni prese con sanzioni immediate che rischiano di far saltare tutto da un momento all’altro, perché c’è la concreta possibilità che si possa andare incontro anche a delle nuove squalifiche dall’Europa con la Uefa che non farà più sconti.

Club di Serie A a rischio: la Uefa fa le sanzioni

Non ci sarà più la possibilità di avere la clemenza della Uefa e di Ceferin, perché sono pronte e in arrivo nuove sanzioni per i club che non hanno rispettato le scadenze per rientrare dai gravi problemi economici. Ecco che allora potrebbero essere a rischio anche alcuni club di Serie A, uno su tutti.

In questi anni Juventus, Inter, Milan e Roma hanno trovato accordi con la Uefa per evitare penalizzazioni e squalifiche visti i gravi danni economici del Fair Play Finanziario. Poi alla fine però sono arrivate lo stesso esclusioni come a Milan dall’Europa League e la Juventus dalla Champions, sempre per un anno. Ora a rischiare potrebbe essere un altro di questi club.

Occhio alle nuove punizioni che rischiano di colpire tanti club e di mezzo c’è anche la Roma che sarà punita con 2 milioni di multa dalla Uefa per non aver rispettato le scadenze dopo l’ultimo bilancio chiuso. Le due milanesi hanno rispettato i paletti intermedi imposti dagli accordi con Nyon sul Fair play finanziario, mentre i giallorossi hanno leggermente sforato.

Il peggio però andrà ai turchi dell’Istanbul Basaksehir, che hanno completamente mancato l’obiettivo che era fissato per il 2023-24. Questo significa che se non dovessero rientrare nei parametri previsti entro il 2024-25, saranno squalificati alla prima qualificazione in Europa del prossimo triennio.