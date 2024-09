Milan, polemica contro Ibrahimovic: lascia l’Italia, svelato il motivo

Il Milan non vive certamente il suo periodo migliore: i tifosi sono furiosi e vogliono una risposta dalla società ma Ibrahimovic non c’è.

I rossoneri hanno iniziato malissimo la stagione, con due pareggi e una sconfitta in campionato che hanno fatto immediatamente accendere la lampadine di allarme nei tifosi che non si aspettavano un inizio del genere. La società pensa di aver costruito una rosa all’altezza degli obiettivi stagionali ed è certa di aver scelto bene puntando su Paulo Fonseca come sostituto di Stefano Pioli.

Al momento i risultati tardano ad arrivare e quindi la situazione è incandescente anche dal punto di vista della tifoseria che ha chiesto chiarimenti e soprattutto una squadra rinnovata dopo la sosta, quantomeno nella testa e nelle intenzioni.

Milan, caos contro Ibrahimovic: la situazione

Il Milan ha deciso di affidare pieni poteri a Zlatan Ibrahimovic nella gestione del rapporto tra la squadra, l’allenatore e la piazza. Il dirigente rossonero, infatti, ha presenziato a quasi tutte le conferenze stampa dei nuovi acquisti e ha fatto da tramite con i tifosi mandando messaggi importanti durante tutta l’estate.

Ora che il Milan è in difficoltà, però, i tifosi si aspettavano un moto di forza e di orgoglio da parte dell’ex calciatore che, invece, non c’è stato ancora fino a questo momento.

Secondo le ultime notizie di mercato, i tifosi sono contro Ibrahimovic: la sua assenza dallo stadio e da Milanello ha fatto infuriare tutti.

Ibrahimovic ha lasciato l’Italia: la rivelazione

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo di Zlatan Ibrahimovic in relazione alle difficoltà che il Milan sta affrontando in questo periodo della stagione. I tifosi hanno chiesto a gran voce delle spiegazioni su quanto sta accadendo a Milanello ma hanno trovato solo silenzio e un’assenza pesantissima: lo svedese non è accanto alla squadra.

Stando a quanto riferisce il giornalista di Sportitalia, Michele Criscitiello, “Ibra sarebbe in Canada, a caccia non so, di talenti, o di cos’altro, non lo so”.

“Per questo era programmato il viaggio, per questo non poteva tornare”, ha concluso il giornalista, svelando il motivo della lunga assenza del dirigente rossonero, il cui intervento è richiesto a gran voce dalla tifoseria. Di ritorno dal viaggio in Nord America potrebbe esserci un confronto tra Ibrahimovic e Fonseca per valutare la situazione.

Fonseca in bilico: la decisione del Milan

Il Milan è in forte difficoltà e Paulo Fonseca sembra già in bilico. Il tecnico portoghese non è riuscito a cambiare il volto al club e i primi risultati sono davvero tremendi. Ibrahimovic aveva promesso grandi miglioramenti ed entusiasmo ma così non è stato.

Al momento Fonseca non rischia l’esonero dal Milan. La società vuole dare ancora fiducia all’ex allenatore del Lille ma non sarà infinita: le prossime tre partite saranno decisive per stabilire il futuro.