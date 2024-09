Capello svela l’esonero in Serie A: c’è anche il sostituto

La Serie A è iniziata da pochissimo ma ci sono già i primi grossi rischi per gli allenatori: Fabio Capello ha annunciato un clamoroso esonero.

Il calcio italiano è spesso al centro di annunci improvvisi e di polemiche che riguardano il futuro degli allenatori. Ci sono molte questioni che rischiano di essere compromesse dal normale svolgimento dei fatti, con i risultati che decideranno il destino degli allenatori, come sempre succede. In Italia c’è la cultura dell’esonero che spaventa ogni allenatore sin dal primo giorno di lavoro e ora c’è da farme subito i conti.

In Serie A ci sono alcune squadre che rischiano di dover prendere subito delle decisioni importanti per il bene della rosa e del futuro, per poter raggiungere gli obiettivi che stanno diventando sempre più difficili.

Esonero in Serie A: ha l’ultima chance

La situazione di alcuni club è da tenere sotto controllo costantemnte perché l’inizio di stagione non è stato certamente quello che si aspettava il club e la tifoseria che avrebbe voluto un primo passo verso gli obiettivi fissati a inizio stagione già dalle prime partite-

I traguardi promessi ai tifosi sono a un livello molto alto e dopo i primi risultati si rischia la crisi perché nessuno si aspettava questo inizio e ora ci sono grossi rischu: per questo la società sta valutando anche l’eventuale esonero dell’allenatore.

Secondo le ultime notizie, il primo esonero della Serie A 2024/25 potrebbe riguardare una delle squadre candidate a lottare per i primi posti in classifica.

Serie A, Capello prevede il primo esonero: le parole

Fabio Capello è uno dei guru del calcio italiano e spesso il suo parere è oro colato per molti allenatori e anche per molte dirigenze che devono prendere delle decisioni importanti. L’ex allenatore di Juventus, Milan e Roma, tra le altre, ha detto la sua sul campionato di Serie A e sulla situzione attuale di dierse squadre.

“La società doveva intervenire dicendo che l’allenatore non si tocca, con i giocatori però deve intervenire l’allenatore”, ha sottolineato con forza Capello parlando della questione Fonseca-Milan e dell’atteggiamento di calciatori come Leao e Theo che sembrano troppo distanti dalla squadra.

“Fonseca ha il ruolo più importante ma che possa mangiare il panettone, visto oggi, è difficile”. Fabio Capello, dunque, prevede l’esonero di Fonseca dal Milan e anche nel giro di pochissimo tempo.

Esonero Fonseca, il Milan ripartirebbe da Pioli

L’esonero di Paulo Fonseca dal Milan ad oggi è ancora una situazione da scartare ma non definitivamente tramontata. L’allenatore portoghese si gioca tutto nelle prossime tre partite, considerando anche l’inizio della Champions Legue e il derby contro l’Inter che si giocherà alla quinta giornata.

Se i risultati non dovessero convincere e se lo spogliatoio dovesse continuare ad avere questi problemi allora l’esonero di Fonseca diventerebbe l’unica arma possibile per il club: al suo posto potrebbe tornare Stefano Pioli, ancora sotto contratto con il Diavolo.