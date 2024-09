Calciomercato: colpo di scena Pogba, firma dopo la sentenza

In casa Juventus tiene banco la questione relativa a Paul Pogba. Ecco le ultime novità sul francese, che questa volta è pronto a firmare dopo la sentenza del Tas.

Fermo da un bel po’ di tempo, dopo essere risultato positivo all’antidoping, Paul Pogba in questi mesi ha lavorato in solitaria. Ancora sotto contratto con i bianconeri, al minimo sindacale per un calciatore, il centrocampista attende il verdetto finale riguardo il ricorso per la squalifica di 4 anni.

Ci sono delle importanti novità relative al calciatore francese, che in questi mesi insieme al suo team di avvocati ha lavorato per arrivare pronto alla sentenza del Tas di Losanna.

La speranza di Pogba è che la squalifica venga ridotta. In questo modo, può ancora sperare di tornare a giocare. Intanto, la sua agente Rafaela Pimenta ha già una soluzione per il suo assistito nel caso in cui dovesse arrivare la conferma della riduzione della pena.

La cosa certa è che il futuro alla Juventus di Pogba è terminato. Non ci sono margini per ricucire un rapporto che è ai minimi storici. Ecco perché si attende solo l’atto finale, con la sentenza definitiva che metterà la parola fine su questa vicenda, che può chiudersi in un modo o nell’altro.

Pogba torna a giocare? Nuovi aggiornamenti

Pogba è ancora ufficialmente sotto contratto con la Juventus, anche se da parte dei bianconeri non viene più preso in considerazione.

In ballo c’è una squalifica di 4 anniper doping con l’ultima battaglia giudiziaria che chiarirà meglio tutto. Il centrocampista, infatti, attende la sentenza da parte del Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport, il Tas di Losanna che può ribaltare il verdetto e ridurre la squalifica per doping.

Dopo essere risultato positivo al Dhea, dopo la partita contro l’Udinese del 2023, il calciatore ha vissuto un lungo periodo di inattività con la sentenza sulla squalifica che ha bloccato il giocatore che si è dovuto allenare in solitaria insieme al suo staff.

Inoltre, anche il contratto con la Juventus è stato ridotto ai minimi termini con lo stipendio mensile di Pogba che è sceso a poco più di 2mila euro al mese.

Calciomercato: quale futuro per Pogba?

Nelle prossime settimane è attesa la sentenza del TAS di Losanna sul caso Pogba. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il calciatore si è recato in Tribunale fare una testimonianza top secret.

Nel caso in cui dovesse essere accolto il ricorso, ci sono possibilità di rivedere in campo Pogba. Infatti, potrebbe tornare a giocare in Arabia Saudita con gli sceicchi pronti a puntare su di lui.