Esonero Spalletti, ribaltone Italia: tutto in 3 giorni, sostituto scelto

E’ una situazione davvero complicata e difficile quella per il CT Luciano Spalletti che si gioca il suo futuro e la panchina della Nazionale dell’Italia.

Il momento è di grande tensione in casa Italia visto quello che stanno affrontando in questi mesi i vertici della Nazionale dopo il deludente Europeo. C’è l’obbligo di riscattarsi per Spalletti su tutti ma anche per i ragazzi Azzurri che ora dovranno dare dei segnali immediati in due partite che valgono comunque qualcosa di davvero importante, perché inizia una nuova Nations League.

Subito due partite in pochi giorni per l’Italia di Spalletti che affronterà la Francia e l’Israele e adesso c’è bisogno di capire come andranno queste due sfide da un punto di vista della prestazione e anche del risultato. Sarà fondamentale dare un segnale dopo quello che si è visto agli scorsi Europei che hanno lacerato i tifosi azzurri.

Davvero una brutta Italia che nemmeno Spalletti si aspettava di vedere così indietro. Per questo motivo, proprio negli ultimi giorni, senza giri di parole ha annunciato una rivoluzione da un punto di vista del sistema di gioco e degli uomini che saranno chiamati per scendere in campo e vestire la maglia azzurra.

Italia, ribaltone Spalletti: la situazione

C’è grande attesa in tutto il paese per vedere come si comporteranno gli azzurri nelle prossime due partite che devono dare un segnale soprattutto dal punto di vista del carattere, c’è bisogno di una reazione perché i giocatori devono dimostrare il loro attaccamento alla maglia Azzurra. In caso contrario si tornerà a parlare di Spalletti e del suo posto a rischio nell’Italia.

L’uomo del miracolo e dello Scudetto col Napoli è stato fortemente criticato e bersagliato dopo gli Europei, dove in molti chiedevano le sue dimissioni o l’esonero. Tutto però confermato, il progetto va avanti con lui più forte di prima e ora ci si aspettano risposte per evitare nuove discussioni su un possibile esonero di Spalletti.

Negli ultimi mesi, intanto, riguardo un possibile ribaltone dell’Italia e di un addio di Spalletti si è parlato già del sostituto con Allegri che è l’indiziato numero uno per approdare sulla panchina della Nazionale una volta che terminerà il progetto attuale con Luciano.

Decisive già queste prossime due partite tra il 6 e 9 settembre con Francia e Israele in Nations League per l’Italia e Luciano Spalletti.