Calciomercato: Depay sta firmando da svincolato: affare fatto

Arriva l’annuncio riguardo l’accordo a sorpresa che ha trovato l’attaccante olandese Memphis Depay con la sua nuova squadra.

Il giocatore firmerà da svincolato ed è pronto ad una nuova avventura. Dopo gli Europei in molti si aspettano che sarebbe arrivata la migliore occasione per lui, perché tante squadre hanno pensato di ingaggiare Depay volendo approfittare del fatto che fosse proprio senza squadra da quest’estate.

La sua ultima avventura con l’Atletico Madrid si è conclusa e non è stato trovato un accordo per continuare, per questo motivo anche in Serie A tante società si sono interessate al giocatore e hanno avuto dei contatti per provare ad ingaggiare Depay.

Possibile svolta per quanto riguarda il futuro dell’attaccante proprio in queste ore, perché è arrivato l’annuncio che tutti sognavano, soprattutto quelli della sua prossima squadra, Depay è pronto a firmare con il nuovo club.

Calciomercato: accordo con Depay

Il mercato degli svincolati tiene ancora banco perché sono molti i campioni disponibili che possono firmare con una nuova società da un momento all’altro. Adesso arrivano delle importanti notizie che riguardano uno di questi giocatori che da tempo sta cercando squadra, si tratta di Depay.

Infatti, come svelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, arrivano aggiornamenti in merito a quello che sarà il futuro di Memphis Depay pronto a firmare con la sua prossima squadra.

Attenzione a quella che sarà la mossa definitiva nelle prossime ore, perché il giocatore è già pronto per approdare nella sua nuova squadra. Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano ora quella che sarà la scelta finale di Depay che ha trovato l’accordo col suo nuovo club.

L’attaccante sembra aver trovato la sistemazione ideale e che stava cercando e andrà a firmare un nuovo accordo biennale che gli permettere di restare ancora nel mondo del calcio. Non ha però raggiunto nessun tipo di accordo in Serie A o in Europa Depay che ha fatto un’altra scelta.

Secondo quanto rivelato da Schira, infatti, è ormai tutto fatto per quello che è l’accordo tra Memphis Depay e il Corinthians. L’attaccante olandese arriverà al club brasiliano da svincolato e andrà a firmare un contratto fino a dicembre 2026.

Completamente una nuova esperienza per Depay che ha scelto il Corinthians ed è pronto già in queste prossime ore a diventare ufficiale per mettersi subito a disposizione della sua nuova squadra con cui giocherà per i prossimi anni.