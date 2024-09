Infortunio e tegola: la notizia dopo Napoli-Parma, l’esito degli esami

Infortunio e tegola dopo Napoli-Parma, era successo al Maradona e sono arrivati oggi gli aggiornamenti sugli esami strumentali.

Nel corso della serata sono arrivati nuovi aggiornamenti e la rottura del crociato è stata la notizia del giorno per il calciatore che, dopo Napoli-Parma dove c’è stata la vittoria in rimonta dei partenopei, ha complicato e di non poco la situazione interna al club di Serie A.

Un infortunio ulteriore, dopo quello legato alla rottura del crociato per il calciatore all’interno della rosa, con annessi tempi di recupero per quanto riguarda l’esterno.

Infortunio in Serie A: l’aggiornamento dopo Napoli-Parma

Nel corso di Napoli-Parma si è infortunato il calciatore che ha destato non poche preoccupazioni al club in questione, considerando la centralità che ha all’interno della formazione titolare.

Una scelta poi, quella di sostituirlo, perché è stato autonomamente lui stesso a rendersi conto del problema, accasciandosi a terra e chiedendo aiuto allo staff sanitario.

Praticamente quasi una settimana dopo sono arrivati i responsi definitivi per il calciatore che, dopo l’infortunio in Napoli-Parma, ha cominciato l’iter riabilitativo per il problema all’adduttore destro. Sul calciatore, arrivato da svincolato nel corso di questa estate, sono emersi successivamente anche i tempi di recupero.

Le condizioni dopo l’infortunio in Napoli-Parma

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, per Emanuele Valeri si tratta di un infortunio all’adduttore destro. Questo obbliga Pecchia a rivedere le proprie scelte di formazione perché, l’ex terzino del Frosinone e attuale esterno dei crociati, si trova adesso coinvolto nel problema che lo ferma ai box. Da capire quali saranno i tempi di recupero, con la possibilità di non rientrare tra i disponibili non appena si rientrerà dalla sosta per le Nazionali. Ma il Parma, ha un altro problema, grosso: un compagno di squadra di Valeri, si è rotto il crociato.

Rottura del crociato: un altro problema dopo Napoli-Parma

Oltre all’infortunio di Valeri, il Parma deve fare i conti con la tegola legata a Kowalski. Il calciatore polacco, tra i migliori dei giovani calciatori a disposizione di Fabio Pecchia, si è rotto il crociato. Stagione finita per il calciatore che, nella Nazionale Under 20 della Polonia, ha rimediato tale infortuno nella giornata di martedì 3 settembre. A distanza di qualche giorno e a seguito degli esami strumentali, è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore destro per l’attaccante che subirà un’operazione chirurgica proprio al fine di cominciare quella che sarà la riabilitazione. La stagione si può considerare finita.