Affondo per Theo, sta firmando: svelato dove giocherà

Quelli che verranno saranno giorni decisivi per quanto concerne il discorso relativo al futuro di Theo Hernandez.

Durante gli Europei il terzino francese aveva dato il sentore di voler lasciare il Milan nel corso del calciomercato, ma una serie di intrecci non hanno permesso che questa cosa accadesse. Per questo motivo il classe ’97 è rimasto in rossonero, con la possibilità però di iniziare a guardarsi intorno in vista della prossima estate.

Questo almeno è quanto è stato raccontato fino ad oggi, ma la realtà è un’altra, visto che il futuro di Theo Hernandez sarebbe già stato definito. Decisivo l’affondo compiuto dalla dirigenza in queste settimane, che sembrerebbe aver strappato il sì definitivo dell’ex Real Madrid, pronto a firmare il suo nuovo contratto.

Affondo per Theo: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Theo Hernandez, preso per la prima volta di mira dalle critiche dei tifosi del Milan dopo cinque anni per via del suo scadente inizio di stagione. Il francese non sta decisamente giocando al massimo delle sue possibilità, e questo sta facendo andare su tutte le furie i tifosi rossoneri, consapevoli di cosa il terzino è in grado di fare quando è in giornata.

Dietro a questo rendimento scadente potrebbe esserci una motivazione ben precisa che lo starebbe distraendo dal mese di giugno: i discorsi relativi al suo futuro. All’Europeo Theo Hernandez aveva lasciato intendere che stava seriamente valutando la possibilità di andare via dal Milan, scenario che poi non si è realizzato per via del fatto che Davies è rimasto al Bayern, Mendy al Real e Nuno Mendes al PSG. Bastava che si muoveva almeno uno di questi per scatenare un domino che alla fine non è avvenuto, con il francese che di conseguenza è rimasto in rossonero.

A questo punto potremmo rischiare dicendo che la permanenza di Theo Hernandez al Milan è scontata, ma neanche tanto, visto che le vie del calciomercato sono infinite e la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro. Questo però poco interessa dalle parti di via Aldo Rossi, con i dirigenti rossoneri che nonostante tutto sarebbero al lavoro per blindare il terzino francese con un importante rinnovo di contratto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Theo firma un nuovo contratto: i dettagli dell’accordo

L’obiettivo del Milan è quello di rinnovare Theo Hernandez, che se accontentato potrebbe anche dimenticare la possibilità di andare a giocare altrove. Arrivare ai livelli economici del fratello, Lucas, che al PSG guadagna 18 milioni lordi l’anno, è impossibile, quantomeno in rossonero, ma il francese potrebbe accontentarsi anche “solo” di 8 milioni di euro a stagione.

Se gli venisse accordato tale stipendio, scrive Il Corriere dello Sport, Theo Hernandez diventerebbe il calciatore più pagato del Milan, anche di Leao e Morata, anche se l’intenzione della società rossonera è quella di rimanere nel range di questi ultimi due, ovvero fra i 5 ed i 6 milioni di euro. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fofana, in merito a questo discorso, Ibrahimovic aveva lasciato intendere che le trattative andavano avanti ad oltranza, ma ora c’è bisogno che Theo dia risposte soprattutto in campo, per dimostrare che quanto chiede lo merita, così da indurre il Milan a pensarci seriamente.