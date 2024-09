Roma nei guai dopo il mercato: finisce in Tribunale, il motivo

Dopo un mercato che l’ha vista protagonista, la Roma rischia seriamente di ritrovarsi in una situazione più grande di lei.

Stando alle ultime notizie, infatti, la società giallorossa potrebbe presto essere chiamata a rispondere delle sue azioni addirittura in Tribunale. Il comportamento avuto dai Friedkin non è di certo passato inosservato né tanto meno piaciuto, motivo per il quale la proprietà americana potrebbe ritrovarsi a pagare un importante contenzioso per sistemare i “danni”, se così vorremmo definirli, causati nel corso di questo calciomercato, che dalle parti di Trigoria non sembrerebbe essere ancora terminato, considerato l’arrivo di Hermoso, già ufficiale, e quelli oramai imminenti di Mats Hummels e Kostas Manolas dalla lista degli svincolati.

Guai in vista per la Roma: finisce in Tribunale

La stagione della Roma non è iniziata come ci si aspettava dalle parti di Trigoria, non solo per quanto riguarda il campo, ma anche e forse soprattutto fuori, considerate tutte le situazioni, piuttosto delicate, che starebbero coinvolgendo la società giallorossa.

Dopo tutte quelle notizie negative trapelate dal centro sportivo della Lupa che hanno fatto e non poco rumoreggiare l’ambiente, nelle scorse ore ne sarebbero uscite delle altre che potrebbero avere ripercussioni decisamente più pesanti sulla Roma, che potrebbe addirittura finire in Tribunale. La questione è strettamente legata al calciomercato e ad un’operazione saltata, con la società giallorossa che ha rispedito al mittente il giocatore dopo che quest’ultimo non aveva ottenuto l’idoneità sportiva da parte del CONI. Le regole in Italia sono stringenti, non ci sta nulla da fare, ma con questo comportamento la Roma ha recato un danno d’immagine a calciatore e club, e presto potrebbe pagarne le conseguenze.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Lens starebbe valutando una causa contro la Roma per l’affare Danso, scenario che potrebbe portare i Friedkin a pagare un importante contenzioso nel momento in cui il Tribunale dovesse dare ragione ai francesi, anche se al momento la situazione sembrerebbe essere decisamente sotto controllo.

Roma in Tribunale: le conseguenze

La Roma potrebbe finire in Tribunale per via del caso Danso. Il difensore austriaco era stato acquistato dal Lens per 25 milioni di euro, ma il CONI non gli ha concesso l’idoneità sportiva per via di una serie di situazioni anomale, controllate, e confermate poi, anche dal Campus Biomedico di Trigoria.

In una stories Instagram il giocatore ha espresso tutta la sua perplessità in merito ai controlli eseguiti, con il Lens che di conseguenza starebbe per l’appunto valutando una causa contro la Roma. Il fatto, scrive Il Corriere dello Sport, è che da tutta questa situazione la società giallorossa potrebbe uscirne pulita, visto che anche la Federazione austriaca, giusto per cautelarsi e non correre rischi, non avrebbe fatto convocare a Ragnick Danso per sottoporlo ad ulteriori controlli per fare chiarezza su questa situazione.