Manolas torna in Italia: giocherà in una big, colpo di scena

Si è offerto personalmente ad una big del calcio italiano, Kostas Manolas, dopo aver giocato negli ultimi sei mesi per la Salernitana.

Una soluzione low cost, che potrebbe fare al caso di uno dei top club italiani qualora lo stesso difensore greco dovesse presentarsi in forma e con tanta voglia di fare. Quella forma che gli è un po’ mancata nell’ultimo periodo, dopo aver dato tutto per la Roma dove, in Italia e in Europa, era considerato comunque tra i migliori centrali per caratteristiche fisiche e per la velocità che aveva nella fase di recupero.

Con l’età ovviamente avanzata e non più quella di un ragazzino, però, potrebbe appunto fare ancora al caso di un top club italiano.

Manolas in Serie A: occasione gratuita, ecco la destinazione

A riportare le ultime di calciomercato in Serie A che riguardano Kostas Manolas, sono i colleghi de Il Corriere dello Sport che, tra le colonne delle proprie pagine, hanno svelato quanto accadrà da qui in avanti.

Dalla lista degli svincolati e per cogliere al volo un’occasione importante, il fatto che lo stesso Kostas Manolas si sia proposto, rappresenta un’idea concreta per un club ai vertici che darebbe una buona alternativa alla propria difesa, considerando quanto fatto dal greco in passato, in Serie A.

Se dovesse arrivare in condizione fisica buona, quella che cerca la stessa squadra che ha appena chiuso ufficialmente per un colpo a difesa come nuovo centrale titolare, allora Kostas Manolas potrà consumare il suo ritorno in Serie A e ad alti livelli in un club importante italiano.

Per Manolas è un ritorno: può succedere a breve

Secondo quanto riporta la stessa fonte, adesso la Roma cerca un altro difensore, dopo l’arrivo di Mario Hermoso. Pertanto, un’idea a dir poco clamorosa potrebbe arrivare da Kostas Manolas, calciatore ex giallorosso che si sarebbe proposto alla Roma. Nello scorso gennaio arrivò alla Salernitana, ma in una situazione disastrosa dove fece fatica a dare il suo contributo e in positivo al club campano. Solo 8 presenze a Salerno, ma con la voglia di spaccare il mondo. La stessa che avrebbe adesso, accasandosi in giallorosso di nuovo, dopo un passato importante vissuto a Trigoria.

Ultime su Manolas: proposta da un milione, non solo un club in Serie A

Non solo un club in Serie A, tra le idee di Manolas, che vorrebbe tornare alla Roma. All’età di 33 anni e con la voglia di giocare ancora in Italia, si è proposto alla Roma che potrebbe pensarci dopo l’addio di Smalling e una frenata su Hummels, calciatore che non accetterà l’idea di essere solo un’alternativa in Capitale. Al contrario di Manolas, che potrebbe accontentarsi di un ruolo da comprimario in giallorosso, altrimenti sarà un’altra la destinazione in Italia, con l’agente che sta cercando sistemazione per lui.