Esonero in Serie A, scelto Sarri: accadrà dopo la sosta

Possibile svolta in panchina per un club di Serie A che valuta l’esonero dell’allenatore che può essere cambiato dopo un inizio poco convincente e si parla di Sarri.

Occhio alla scelta a sorpresa che può arrivare in Italia dopo pochissime partite di campionato, si parla già di un possibile esonero di un allenatore in Serie A che può portare seriamente al cambio immediato in panchina. Ci sono delle nuove notizie che parlano di quella che può accadere per gli allenatori che non stanno convincendo.

Alcune società si aspettavano ben altre risposte dai propri allenatori e per questo motivo che si cerca di capire come andrà a finire da un momento all’altro, perché continuano ad esserci delle notizie importanti in merito ad un possibile esonero in Serie A per uno degli allenatori.

Non è l’inizio di stagione che ci si aspettava e ora anche l’allenatore sente di essere in difficoltà per queste prime giornate difficili vissute in campionato, ora arriva il duro lavoro e occhio alle possibile e scelte a sorpresa in Italia che possono portare ad un esonero immediato.

Serie A, esonero in arrivo: il sostituto è Sarri

Ci sono delle serie possibilità di cambio in panchina con l’allenatore che può essere esonerato per un nuovo tecnico che può arrivare alla guida dopo la sosta delle Nazionali e alla ripresa della stagione di Serie A.

Ci sono importanti notizie che arrivano ora e riguardano il possibile esonero dell’allenatore in Italia per fare spazio a quella che può essere la guida successiva del club che in questo momento ha bisogno di una scossa dopo l’inizio di stagione poco convincente.

Perché ora il Bologna può esonerare Italiano e scegliere Sarri come nuovo allenatore. Dopo l’addio di Thiago Motta sembra svanito l’entusiasmo per il club che ora sarà impegnato anche in Champions League.

Le prime giornate però non sono andate come si sperava, due pareggi con Udinese ed Empoli e la sconfitta netta col Napoli. Dopo la sosta ci sarà il Como e in caso di mancata sconfitta si valuterà l’esonero di Italiano dal Bologna, per sostituirlo c’è Sarri che già piaceva da tempo.

Un altro nome oltre a quello di Maurizio Sarri valutato dal Bologna può essere quello del giovane Alberto Aquilani che è stato cercato da alcuni club di Serie A in questi mesi di continui cambi allenatori in panchina. Vedremo come andranno le prossime partite di Italiano e cosa accadrà a Bologna.