Sorpresa Kostic: accordo e addio nonostante il mercato chiuso

Alla fine la cessione di Kostic, secondo quanto annunciato da Sky Sport, si concretizza proprio questa sera e con un accordo a sorpresa.

Perché il mercato attualmente è chiuso e la Juventus, consapevole di poter tenersi sul groppone un ingaggio così dispendioso come quello di Filip Kostic all’interno di una rosa che però non vede spazio per lui, risolverà la questione in tal senso.

Entro la mezzanotte, potendo operare ancora in uscita e con la possibilità di vedere incassati anche una manciata di milioni per quanto riguarda la sua cessione, a sorpresa, con destinazione che non sarà al Galatasaray, come si era ipotizzato nel doppio affare dalla Serie A per Osimhen e il serbo.

Juve: addio a sorpresa, possibile nonostante il mercato chiuso

La Juventus potrà permettersi di sistemare ancora una situazione in casa propria, grazie all’uscita possibile legata alla chiusura del mercato.

Perché entro la mezzanotte, per le situazioni riguardanti gli esuberi, c’è ancora una possibilità che come spiega la redazione di Sky Sport, e che porta all’addio di Filip Kostic dalla Juventus, calciatore che era finito nei radar di diversi club italiani, anche rivali dei bianconeri.

È altrove alla fine che vivrà il suo futuro Filip Kostic, calciatore serbo che giocherà altrove e lontano dalla Serie A. Secondo quanto fa sapere l’emittente satellitare, non è al Galatasaray che giocherà, considerando la chiusura del mercato entro la mezzanotte tra la notte del 2 e del 3 settembre.

La destinazione di Filip Kostic: addio immediato

Addio immediato, fa sapere Sky Sport, senza attendere né gennaio né la chiusura al 13 settembre del calciomercato in Turchia. Filip Kostic, secondo quanto si apprende in serata, sarà un nuovo giocatore dell’Al-Ittihad. Ci sarebbe stata un’accelerata sull’operazione che vede in uscita il giocatore che, molto presto, potrebbe raggiungere Benzema e compagni di squadra in Arabia Saudita, salutando così l’ipotesi del Galatasaray che, stasera, attenderà Victor Osimhen a Istanbul.

Ultime su Kostic: un altro ex Juventus pronto al trasferimento

C’è un altro calciatore sul quale si sta parlando, in queste ultime notizie di calciomercato, che non riguardano solo Filip Kostic. Il Galatasaray infatti, dopo aver preso Osimhen, aveva intenzione di fare sul serio e puntare su Hummels e Kostic, ma è su un altro calciatore ex Juve che punterà il club turco. Infatti, la possibilità, è quella di prendere sia Osimhen – manca solo l’ufficialità – che Adrien Rabiot, centrocampista che ancora non ha trovato squadra e che potrebbe, per 10 milioni a stagione, giocare per il club turco.