Caos Milan, spogliatoio spaccato: la decisione di Fonseca

Il Milan vive un momento molto particolare che vede Paulo Fonseca in forte difficoltà: lo spogliatoio è spaccato.

La rosa rossonera non riesce a vincere e nelle prime tre partite stagionali ha fatto registrare solo due pareggi per 2-2 e una sconfitta, molto pesante, contro il Parma che hanno relegato i rossoneri agli ultimi posti della classifica. La situazione è inaspettata e rischia di portare a grosse difficoltà anche per il resto della stagione, visto quanto sta accadendo anche con gli atteggiamenti dei calciatori.

Paulo Fonseca è in difficoltà sotto tutti i punti di vista e rischia di perdere il controllo dello spogliatoio, come è sembrato già succedere dopo appena tre giornate: l’atteggiamento di Theo e Leao è stato pessimo nei confronti di allenatore e squadra.

Milan, solo guai: risultati horror e spogliatoio spaccato

Il nuovo corso del Milan è iniziato in maniera estremamente negativa. I risultati in campo mostrano una squadra senza capo né coda che rischia ogni domenica di perdere le partite più importanti e di sprofondare in un periodo di crisi senza precedenti.

La situazione è da tenere sotto controllo anche da parte della dirigenza che non vuole ulteriori cali di tensione e ha iniziato a usare il pugno duro.

L’atteggiamento dei calciatori nelle prime partite ha preso alla sprovvista sia Fonseca che il resto della società: lo spogliatoio sembra completamente spaccato a metà.

Milan, spogliatoio spaccato e Fonseca sfiduciato

Lo spogliatoio del Milan in questo momento è una polveriera. I risultati tardano ad arrivare e la scelta di ripartire da Paulo Fonseca dopo Stefano Pioli è parsa estremamente negativa. L’allenatore portoghese non è stato in grado di dare una scossa e i risultati sono lo specchio di una scelta evidentemente sbagliata.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la situazione di Fonseca al Milan rischia di diventare molto pericolosa. In questo momento lo spogliatoio è spaccato e una parte della squadra è contro l’allenatore, come si è evinto anche da quanto accaduto all’Olimpico con il cooling break a 50 metri di distanza tra Theo, Leao e il resto della squadra.

I due calciatori non verranno multati ma avranno solo un confronto con Ibrahimovic. Fonseca avrebbe preferito una decisione diversa e dal suo canto aveva già deciso di multarli e quindi ora si trova anche contro la società. In casa Milan regna il caos in questo momento e il rischio è quello di toccare il fondo e non riuscire più a risalire.

Fonseca rischia l’esonero? Le ultime

I tifosi del Milan si chiedono preoccupati: se Fonseca dovesse essere esonerato, che scelta farà Ibrahimovic? Quanto visto tra Torino, Parma e Lazio è preoccupante e i primi a essere delusi soino i tifosi che non si aspettavano questo momento negativo.

Ora toccherà alla società lavorare intensamente per arginare le emorragie, sportive e gestionali, e correggere gli errori di valutazione fatti fino a questo momento.