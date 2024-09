Milan, esonero Fonseca: interviene la società, ecco cosa cambia

Ci sono delle importanti novità relative al futuro dell’allenatore del Milan Paulo Fonseca. La società interviene, ecco in che modo.

Ancora zero vittorie per i rossoneri, che in queste prime tre gare di campionato hanno raccolto soltato due punti. Numeri al di sotto delle aspettative per la società che si aspettava un inizio diverso, soprattutto dopo l’ottima pre season.

Ecco perché in discussione è finito lo stesso Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, infatti, dovrà cambiare rotta al più presto e questa pausa per le Nazionali può essergli utile per riordinare le idee e cambiare qualcosa in ottica futuro.

Anche perché la pazienza della società ha un limite, con i tifosi che sui social già si sono schierati per un esonero di Fonseca. Ecco la decisione da parte della società.

Quale futuro per Paulo Fonseca?

L’avvio di campionato non ha aiutato l’allenatore, che è finito in discussione all’interno dell’ambiente rossonero. I tifosi, scettici sin dall’inizio sul portoghese, sui social si sono scatenati ed hanno chiesto a gran voce l’intervento da parte della società.

Pensare ad un esonero dal Milan di Fonseca, durante la pausa delle Nazionali, è l’ipotesi che più intriga i tifosi che sperano in un cambio di rotta immediato.

Intanto, la società si fa sentire. Ecco le ultimissime riguardo la decisione da parte del club.

Esonero Fonseca Milan: ecco nuovi aggiornamenti

A fare il punto della situazione, riguardo la situazione al Milan di Fonseca è il giornalista Sandro Sabatini.

Attraverso un editoriale pubblicato su calciomercato.com, l’opinionista di Pressing ha detto la sua riguardo il futuro al Milan del tecnico portoghese.

Dopo tre giornate di campionato, infatti, si è già al momento clou con le prime voci di una separazione fra i rossoneri e Fonseca. Ecco perché la società deve intervenire e mettere la parola fine su questa vicenda.

Ecco il commento di Sabatini: “Se la squadra ha perso la fiducia del proprio allenatore, quel tecnico non può rimanere”.

Perentorio, il pensiero dell’editoralista che ha anche sottolineato l’importanza della scelta del Milan che deve dare delle risposte forti nel caso in cui ha deciso di dare fiducia a Fonseca.

Milan: fiducia in Fonseca?

Si attende una risposta immediata da parte della società, che dovrà prendere posizioni per chiudere al più presto le polemiche riguardo il futuro di Fonseca.