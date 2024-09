Hanno comprato il pupillo di Ibrahimovic: è UFFICIALE

Voluto fortemente da Ibrahimovic al Milan, il calciatore ha oggi intrapreso un nuovo ed entusiasmante percorso in carriera.

Messosi alle spalle il complicato triennio in rossonero, l’attaccante proprio nelle scorse ore è stato presentato dalla sua nuova squadra, militante in un campionato completamente diverso rispetto a quello ai quali era abituato in carriera. Ma alle volte per ripartire c’è bisogno di toccare il fondo, e questo è uno di quei casi, col ragazzo che avrebbe però ancora dalla sua l’età per ripartire e dimostrare che su di lui Zlatan Ibrahimovic, non di certo uno qualunque, non ebbe assolutamente un abbaglio, ma anzi, ci aveva visto fin troppo lungo.

Colpo in attacco: preso il pupillo di Zlatan Ibrahimovic

Fino a questo momento Zlatan Ibrahimovic non ha avuto grande seguito da dirigente, anche perché le scelte fatte fino a questo momento al Milan non stanno decisamente pagando. Paulo Fonseca al momento è un fallimento, e se il Diavolo sta calando già a picco in questo inizio di campionato, un po’ la colpa è anche sua.

Se nel ruolo di dirigente è stato rimandato, anche in quello di scout Ibrahimovic non si è dimostrato essere un portento, anche perché l’unico giocatore che aveva suggerito e portato, quasi con la forza, al Milan, non è riuscito a reggere tutta la pressione per le aspettative che si erano create su di lui. Nel corso del suo triennio in rossonero l’attaccante ha giocato poco e nulla, venendo spedito in prestito a destra e sinistra, ma adesso sembrerebbe aver trovato, finalmente, la sua realtà, un po’ diversa però rispetto a quelle nelle quali eravamo abituato a vederlo.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, Emil Roback, attaccante classe 2003 pupillo di Zlatan Ibrahimovic, ha in estate lasciato una volta e per tutte il Milan per diventare un nuovo giocatore del Muangthong United, formazione della massima serie thailandese.

Ha già giocato e segnato, proprio alla Ibrahimovic

Arrivato da poche settimane in Thailandia, Emil Roback ha subito lasciato il segno al Muangthong United proprio come il suo mentore Zlatan Ibrahimovic ha fatto un po’ ovunque nel corso della sua carriera.

Stando a quanto riportato da TMW, infatti, il classe 2003 ha segnato il suo primo gol in Thai League allo scadere del tempo di recupero della gara casalinga contro il Ratchaburi. Lo svedese, dopo la complicata esperienza al Milan, ha dunque deciso di firmare un biennale con la squadra thailandese per rilanciarsi una volta e per tutte così da farsi trovare pronto qualora dovesse tornare in Europa.