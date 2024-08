Juve, niente Sancho: Giuntoli ha preso l’esterno del Sunderland

Nel corso di queste settimane la Juventus ha sognato anche il colpo Sancho, ma alla fine Giuntoli ha virato su altro.

I 18 milioni lordi l’anno che l’esterno inglese percepisce allo United sono stati (giustamente) definiti fuori budget per la società bianconera, che alla fine ha deciso di puntare su un giovane calciatore proveniente pur sempre dall’Inghilterra. Stando alle ultime notizie, infatti, Cristiano Giuntoli, con i collaboratori Stefanelli, Pompilio e Chiellini, nel pomeriggio di ieri hanno avuto un incontro dove si è deciso di affondare il colpo decisivo, e definitivo, sull’attaccante del Sunderland, giocatore che tornerà utile nel corso della stagione non solo a Thiago Motta.

Juventus scatenata anche sul gong: è arrivato dal Sunderland

Con i 200 milioni spesi, la Juventus è senza ombra di dubbio la regina di questo calciomercato estivo (insieme al Napoli). La dirigenza bianconera, continuando nel processo di rivoluzione iniziato la scorsa estate, è riuscita a mettere a disposizione di Thiago Motta una rosa forte, completa, ma soprattutto ricca di nomi importanti, vedi Thuram, Koopmeiners e Di Gregorio, giusto per citarne alcuni.

Iniziato il calciomercato acquistando giocatori, la Juventus non poteva fare diversamente in chiusura. La Vecchia Signora, infatti, sul gong della deadline è riuscita a depositare in Lega il contratto dell’esterno tanto atteso dall’allenatore italo-brasiliano, o meglio, dell’attaccante, che tornerà utile nel corso della stagione per far rifiatare Vlahovic e Milik. Inizialmente l’idea era quella di puntare tutto su Sancho, ma l’esplosione di Mbangula ha fatto fare un enorme passo indietro a Thiago Motta, che ha poi deciso di puntare altrove, pescando sempre e comunque dall’Inghilterra.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, alla fine l’ultimo rinforzo in attacco per la Juventus è arrivato, e non sarà un nome che si prende la scena, ma è funzionale al progetto tecnico iniziato quest’estate. Stiamo parlando di Luís Semedo, giovane attaccante classe 2003 prelevato in estate dal Sunderland e che la Vecchia Signora in passato ha incrociato in Youth League, quando giocava al Benfica.

Ecco l’ultimo attaccante: la squadra ora è completa, i dettagli

Con Luís Semedo la Juventus si è completata sotto ogni punto di vista. Considerata l’età, ed il fatto che arriva da un altro campionato e che ci metterà un po’ prima di entrare nei meccanismi di Thiago Motta, il classe 2003 è stato momentaneamente “retrocesso” con la NextGen, ma è inutile dire che la collaborazione fra le due squadre bianconera lo porterà spesso ad essere chiamato, ed utilizzato, in prima squadra.

In tutto questo l’operazione che ha portato Semedo alla Juventus è passata un po’ in sordina, ma Il Corriere dello Sport ha questa mattina svelato i dettagli dell’affare. Scrive il quotidiano che il ventunenne è passato dal Sunderland alla NextGen per una manciata di milioni, investimento importante che dimostra quanto la Vecchia Signora creda nel ragazzo.