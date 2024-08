Ex Milan licenziato: finisce in Tribunale, l’ha fatta grossa

Addio ufficiale da parte dell’ex Milan che chiude nel peggiore dei modi la sua esperienza con il club. Le parti, adesso, si vedranno in Tribunale visto che c’è un contenzioso fra la società e l’esterno spagnolo.

Situazine particolare per il calciatore che ha rotto definitivamente con il club. Una vicenda che ha dell’incredibile, soprattutto per le modalità in cui è avvenuto tutto.

Infatti, nella serata di ieri è arrivato il comunicato di pochissime righe in cui la società ha annunciato il licenziamento del giocatore che adesso tenterà di far valere i suoi diritti in Tirbunale.

Momento particolare per la carriera dell’ex Milan, che fino allo scorso anno è stato protagonista anche in Serie A.

Una storia davvero incredibile che adesso avrà dei risvolti particolari, con il giocatore che se la dovrà vedere in Tribunale con la società che ha deciso di licenziarlo in tronco.

Addio infelice per l’ex Milan: ecco cosa è successo

L’esterno spagnolo è stato licenziato dalla società, che ha deciso di intraprendere questa azione dopo alcune situazioni particolari che hanno portato alla divisione con il giocatore che ha rotto in maniera definitiva con il suo club.

Un malumore iniziato già da parecchio, quando i rapporti con la società si incrinarono a causa di un litigio fra il giocatore e il vice allenatore della squadra.

Ciò portò alla cessione, nella stagione 2023-2024, e il trasferimento al Sassuolo di Castillejo, dove ha chiuso la stagione con la retrocessione in B e il ritorno a Valencia che non è andato secondo le aspettative.

Infatti, a pesare su tutto è questo litigio con il vice di Ruben Baraja. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni riportate dai media spagnoli, Castillejo ha chiesto una buonuscita al Valencia di 2,4 milioni di euro.

Quale futuro per Castillejo?

Il Valencia ha rifiutato di pagare la buonuscita a Castillejo ed è per questo motivo che il club spagnolo ha deciso di licenziarlo in tronco, visto che l’esterno ha rifiutato di trasferirsi altrove, senza il riconoscimento di 2,4 milioni richiesti alla società.

Una viceda, questa, che sarà risolta nelle aule dei Tribunali visto che il calciatore ha deciso di intraprendere l’azione contro la sua ex squadra. Intanto, il freddo comunicato di separazione è arrivato nella giornata di ieri, 30 agosto.

Adesso, per Castillejo si apriranno nuove opportunità per la sua carriera. Gli agenti dovranno lavorare per trovare una sistemazione adeguata al loro assistito, che ha ancora voglia di continuare ad un certo livello in Europa.