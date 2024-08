Serie A: Cristante in una big, si chiude a gennaio

Bryan Cristante non lascerà la Serie A in questo calciomercato. Per lui è possibile il passaggio in una big a gennaio. Ecco i dettagli

Bryan Cristante resta a Roma in questa stagione e poi magari a gennaio potrebbe cambiare squadra. I rapporti con De Rossi sono ormai ai minimi termini e si è cercati anche di trovare una soluzione in questo calciomercato. Una situazione che non si è sbloccata ed ora il calciatore dovrà stare ancora qualche mese nella Capitale e poi magari iniziare una nuova esperienza. Un contratto da quattro milioni di euro è assolutamente importante e quindi chiudere in pochi giorni un colpo simile non è affatto semplice.

Ma a gennaio le strade di Cristante e la Roma potrebbero dividersi. C’è una big che potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante andando a prendere il centrocampista. La strada è lunga e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Cristante in una big, ecco con chi firma

Il contratto di 4 milioni di euro a stagione ferma un po’ le squadre a puntare su Cristante e per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di andarlo a prendere direttamente a gennaio. Per il momento si tratta naturalmente solo di una idea, ma non possiamo escludere che alla fine si decida di fare un tentativo per strappare il giocatore alla Roma. Naturalmente molto dipenderà anche dai rapporti con De Rossi e da quello che succerà nei prossimi mesi.

Stando secondo quanto riferito da Francesco Balzani, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di MilanLive.it, non è da escludere che il Milan possa puntare su Cristante a gennaio per rinforzare il centrocampo. Era una idea dei rossoneri anche in questo ultimo giorno, ma il contratto ricco non ha facilitato la fumata bianca.

Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca oppure no. Di certo i rossoneri sono alla ricerca di rinforzi importanti per alzare il livello della rosa e Cristante potrebbe rappresentare un nome importante anche a gennaio.

Mercato: il Milan pensa a Cristante per gennaio

Il nome di Cristante è uno fattibile per il Milan soprattutto in vista di gennaio. La strada è ancora lunga e può succedere di tutto, ma il giocatore sarebbe d’accordo sulla possibilità di tornare in rossonero e quindi si proverà a capire la fattibilità dell’operazione.