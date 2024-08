Juventus, problema Sancho: spunta l’ultimo ostacolo

Non ci sono buone notizie per la Juventus per quanto riguarda l’affare Sancho, arrivano dei nuovi aggiornamenti sulla trattativa del club bianconero.

E’ l’ultimo grande desiderio di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli per rendere la Juve ancora più competitiva in Italia e in Europa. Ci sono però delle nuove notizie che riguardano proprio questa situazione legata alla trattativa per Sancho e la Juventus che sembra complicata.

Mancano poche ore alla chiusura della porta di mercato e ci sono delle importanti notizie con il club bianconero che vuole cercare in tutti i modi di chiudere in bellezza una straordinaria sessione estiva di trasferimenti, dove c’è Sancho che è il sogno del club bianconero.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro perché si valutano diverse possibilità concreta di prendere un altro esterno in attacco e la Juventus sogna Sancho che lo corteggia davvero da mesi. Ora però siamo arrivati all’ultimo atto della sessione estiva di mercato e per questo motivo la situazione potrebbe essere più complicata del previsto.

Calciomercato Juve: Sancho ultimo desiderio, il problema

Spunta proprio nelle ultime ore dell’ultimo giorno di mercato un problema per la Juventus per chiudere Sancho, con i bianconeri che anche in questo caso hanno fatto richiesta di un prestito con riscatto per il giocatore inglese come praticamente per tutti i colpi estivi piazzati da Giuntoli.

La Juve si sta preparando per l’assalto finale e dovrà farlo il prima possibile per ottenere il sì del Manchester United a lasciar partire Sancho in prestito con riscatto. Il giocatore ha già dato l’ok per aggregarsi al club bianconero e occhio a quello che può accadere proprio in queste ore.

La Juventus ha deciso di chiudere per Sancho per completare il mercato estivo in entrata, ma ancora non si è sbloccata la trattativa. Adesso manca soltanto una cosa a quanto pare, perché il club bianconero dovrà rilanciare per l’esterno.

Serve un’offerta maggiore per il prestito di Sancho alla Juventus con il Manchester United che attende per dare l’ok, senza un nuovo rilancio diventerà quindi un problema per i bianconeri chiudere l’affare che a questo punto rischia di saltare a pochissime ore dal termine del mercato estivo.

In grande attesa ci sono i tifosi che sperano di andare ad accogliere in città il talento inglese che farebbe fare uno step ulteriore all’attacco bianconero, tutti aspettano Sancho alla Juve ma ora spunta fuori anche il Chelsea per la beffa.