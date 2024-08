Serie A, nuovo affare con il Chelsea: colpo in difesa

Un nuovo colpo a sorpresa in Serie A: arriva direttamente dal Chelsea, che affare a sorpresa per la difesa. Ecco l’ultim’ora decisiva

Ancora poche ore e terminerà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Ecco il nuovo affare in Serie A proveniente direttamente dal Chelsea: un nuovo talento pronto a sbarcare nelle prossime ore in Italia. L’asse è bollente con Londra, conosciamo tutti i dettagli dell’operazione.

Continuano gli affari in casa Chelsea. Un altro club italiano è pronto a chiudere la trattativa con i Blues che stanno trattando da giorni l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Finora non è stato ancora raggiunto l’accordo ufficiale, ma saranno ore frenetiche sull’asse Italia-Londra. Una voglia immensa di puntare in alto per nuovi colpi a sorpresa: ecco tutta la verità in vista delle ultime ore di calciomercato.

Serie A, affare con il Chelsea: ecco la novità

Secondo le ultime notizie di mercato il giocatore non vede l’ora di firmare il nuovo contratto con il club di Serie A: conosciamo la sua prossima destinazione a sorpresa. A poche ore dalla chiusura del calciomercato arriverà un nuovo affare con il Chelsea.

Nelle ultime ore Lukaku ha firmato il suo contratto con la società partenopea: nel pomeriggio si è già allenato a Castel Volturno per sostenere nella giornata di domani la seduta con i compagni in vista di Napoli-Lecce. La trattativa è stata chiusa nel migliore dei modi con il Chelsea, ma non è finita qui.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Venezia è pronto ad annunciare il colpo dal Chelsea di Zak Sturge: affare da un milione di euro più il 30% sulla vendita futura. Un nuovo affare messo a segno in Serie A per il giovane terzino sinistro dei Blues: classe 2004, è pronto subito a rendersi protagonista in Serie A.

Ultime ore di calciomercato davvero tutte da vivere intensamente come sempre. Pronti nuovi colpi a sorpresa in attesa di conoscere la nuova destinazione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta decidendo in fretta con l’ultim’ora che arriverà proprio il 30 agosto.

Il Chelsea ci ha provato a lungo, ma finora non c’è stata ancora l’offerta convincente per il Napoli: saranno ore frenetiche per conoscere così subito la nuova destinazione del rapido e potente attaccante nigeriano. Ancora asse bollente con Londra per i club italiani.