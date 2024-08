Allenatore già al bivio: esonero in caso di sconfitta

Brutte notizie e tensione nell’ambiente per quello che è accaduto dopo le prime settimane con l’allenatore che ora già rischia il posto in panchina perché può arrivare l’esonero.

La speranza della società è quella di dare una svolta immediata al progetto che al momento rischia davvero di finire nel peggiore dei modi possibile, perché dopo poche settimane c’è la concreta possibilità che si possa arrivare ad una svolta negativa con anche l’esonero in panchina dell’allenatore di Serie A.

Arrivano importanti notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro per il tecnico che vuole provare ad ottenere dei risultati diversi e potrà farlo subito giocando una partita decisiva. Perché la prossima gara può anche essere quella della svolta della sua nuova avventura, ma allo stesso tempo quella che può incidere in maniera negativa fino a portare all’esonero dell’allenatore.

Esonero con la sconfitta: rischia già il posto

Momento particolare quello che sta vivendo il club, perché ora si entra nel vivo delle scelte da parte del club che dovrà avere risposte dal nuovo tecnico. Attenzione però a quello che può accadere subito con l’allenatore che si gioca già il posto in panchina. Vedremo che tipo di decisione sarà presa.

Momento particolare e decisivo questo perché ci sono aggiornamenti in merito a quello che potrebbe seriamente accadere da un momento all’altro, la svolta può essere positiva o negativa e ora c’è grande ansia per capire come andranno le cose.

Dovrà dare tutto l’allenatore e avere la squadra che lo supporterà in questa prossima partita già decisiva per la stagione. Occhio al possibile esonero dell’allenatore se dovesse continuare con altri risultati negativi. In campionato ancora non ha mai vinto dopo le prime partite.

Perché si gioca il futuro già Raffaele Palladino che è al bivio con la Fiorentina che rischia di non qualificarsi alla Conference League. Si giocherà in queste ore la partita con la Puskas Academy dopo l’andata 3-3 in Italia, servirà una vittoria ai viola.

Può arrivare anche un clamoroso colpo di scena in Italia con la Fiorentina che può pensare all’esonero di Palladino se dovesse continuare a fare risultati negativi in campionato e in caso di eliminazione in Conference League. Uscire dalla Coppa contro una squadra come la Puskas Academy sarebbe un duro colpo da digerire per la società e l’ambiente al pronti via di un nuovo progetto.