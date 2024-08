Milan, colpo grosso: due arrivi last minute, decisivo Cardinale

Il Milan è pronto a chiudere il mercato in maniera scoppiettante con altri due acquisti perché possono arrivare due ex bianconeri per rilanciare il progetto Fonseca.

Occhio a quello che può accadere nelle prossime ore, perché ci sono importanti novità che riguardano il futuro del club rossonero che ora ha intenzione di dare una sterzata decisiva al progetto per evitare di restare indietro considerando ciò che sta accadendo in Italia, dove alcune big hanno dato già segnali per andare in fuga. Per questo il Milan prepara nuovi acquisti.

Dopo aver dimostrato sul campo che manca ancora qualcosa e c’è bisogno di trovare delle nuove soluzioni, che il Milan si prepara e pensa a quelli che possono essere dei colpi importanti che permetterebbero alla società di andare a migliorare la rosa nei giorni finali di mercato.

L’obiettivo è quello di lottare per i titoli anche in questa stagione e per questo che occhio a ciò che può accadere in casa Milan con subito dei movimenti importanti che andrebbero a completare la rosa al meglio. Si parla di due acquisti last minute che il Milan andrebbe a piazzare per accontentare Fonseca.

Calciomercato Milan: due acquisti last minute

Il Milan sembra deciso a fare dei nuovi colpi perché ora dopo aver totalizzato solo 1 punto in 2 partite c’è bisogno di dare una scossa e lo si farà sotto ogni punto di vista, anche quello di andare a perfezionare ancora di più la rosa.

Non sembrano vantare di grande fiducia Okafor e Jovic che erano stati promossi da Ibrahimovic che a quanto pare aveva ‘bocciato’ la volontà di Cardinale di voler fare altri acquisti e per questo motivo che ora cambiano i piani.

Il proprietario rossonero ha intenzione di andare a prendere due giocatori che possono far fare ancora il salto di qualità al Milan deciso a puntare su Rabiot per il centrocampo. Un colpo a zero che permetterebbe a Fonseca di passare al 4-3-3.

Infatti, sembra tutto già deciso, il Milan vuole prendere Rabiot e Abraham, uno a costo zero dalla lista svincolati e l’altro con uno scambio. Con la Roma si può chiudere, infatti, lo scambio Abraham-Saelemaekers.

Decisive le prossime ore perché ora Cardinale ha dato il suo via libera per prendere Rabiot e Abraham subito senza dover aspettare ancora per il Milan.