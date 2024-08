Mercato Roma, rottura con Cristante: scambio e colpo in mediana

Mercato Roma, la rottura ormai è totale ed insanabile con Bryan Cristante. Al momento l’unica via possibile da percorrere è quella dell’addio ed il mediano diventa una pedina di scambio. Arriva il rinforzo chiesto da Daniele De Rossi in mezzo al campo, andiamo a vedere che cosa è successo in maniera dettagliata.

Il calciomercato sta entrando in quella che è la fase storicamente più frenetica e ricca di trattative. Dopo settimane di temporeggiamenti finalizzati a far abbassare il prezzo, adesso è il momento di raccogliere quanto è stato seminato fino a questo momento. Sono diversi i profili che cercano una sistemazione.

I casi più eclatanti in tal senso sono certamente quelli di Osimhen e di Chiesa. Che gradualmente stanno trovando la loro naturale sistemazione. In tal senso, in casa Roma arrivano brutte notizie. Ci sono state forti tensioni tra Cristante e De Rossi. Ed ora si tratta di una svolta importante anche per il mercato dei giallorossi.

Mercato Roma, svolta per Cristante: cosa è successo

E’ noto da tempo il malcontento di Bryan Cristante. L’ex Milan e Benfica, tra le altre, si aspettava certamente di trovare maggiore spazio, ma ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Daniele De Rossi. In tal senso, tra il tecnico ed il centrocampista la situazione raggiunge un punto di non ritorno.

Stando a quanto raccontato dal giornalista RAI Aurelio Capaldi sul proprio account X, infatti, avrebbe avuto luogo un durissimo faccia a faccia tra Cristante e Daniele De Rossi durante l’allenamento odierno, con i due che non hanno usato mezzi termini. In questo autentico scontro, sarebbe stato citato anche Leandro Paredes.

Litigio tra De Rossi e Cristante: nasce lo scambio ora?

Il calciatore, come è noto, vorrebbe salutare per trovare una piazza ed una squadra che gli conceda maggiore spazio. Nelle ultime settimane si è parlato di uno scambio con l’Inter, con Frattesi che avrebbe potuto fare il percorso inverso. I nerazzurri, però, difficilmente faranno partire la mezzala. Ma attenzione anche ad un’altra soluzione da tenere in considerazione.

Stiamo parlando di Ngonge, che vuole andar via dal Napoli e che è da tempo nel mirino proprio della Roma. In tal senso, è noto che gli azzurri siano alla ricerca di un mediano e, con le difficoltà per arrivare a Gilmour, il nome di Cristante potrebbe diventare molto interessante. Insomma, nei prossimi tre giorni il nome del mediano della Nazionale potrebbe diventare molto caldo.