UFFICIALE – Preso Cancelo: “Here We Go” a sorpresa di Romano

Il colpo ufficiale annunciato da Fabrizio Romano, con l’affare che porta a Joao Cancelo dal Manchester City per soli 25 milioni.

Il calciatore ex Inter e Juventus arriverà per soli 25 milioni e a titolo definitivo, dopo le voci che lo hanno riguardato in Serie A.

In Italia infatti c’erano diversi club che, cogliendo l’occasione di calciomercato che riguarda il portoghese in uscita dal Manchester City, potevano prenderlo in Serie A. Addirittura si era parlato del Como, club che però non è riuscito a prenderlo a causa delle elevatissime richieste economiche sul suo ingaggio. Ingaggio che però, con agevolazioni sulle tasse, è comunque alla portata dei club ai vertici in Serie A.

Calciomercato, è fatta per Cancelo: c’è l’annuncio di Romano

C’è l’annuncio di Fabrizio Romano, collega ed esperto di calciomercato mondiale che ha così annunciato l’affare in chiusura e con visite mediche per Joao Cancelo.

Annuncia, questa sera, la destinazione a sorpresa con l’ufficialità che sarà presto pubblicata anche dal club in questione. Si tratta infatti di Joao Cancelo, terzino portoghese che lascia ufficialmente il Manchester City.

Dopo le avventure con City stesso, Barcellona e Bayern Monaco, Cancelo può dire di aver giocato per le migliori squadre in Europa, considerando anche le apparizioni con Inter e Juventus in Italia. Si vociferava di un passaggio al Napoli o al Milan, squadre che hanno preso altre soluzioni, così come la Roma in Italia. Pertanto, il destino di Cancelo è altrove, come annunciato nell’Here We Go di Fabrizio Romano.

Fatta per Cancelo: l’annuncio sulla destinazione

Secondo quanto riportato in serata, dalla stessa fonte, Joao Cancelo giocherà all’Al-Hilal, trasferendosi nella Saudi Pro League. Una destinazione a sorpresa considerando che, nel recente periodo, Cancelo aveva più volte dichiarato di voler giocare ancora in Europa, in uno dei club di Champions League. E le possibilità c’erano perché, lo stesso Joao Cancelo, non percepirà uno degli stipendi enormi che si sono visti in Arabia Saudita. Un ingaggio alla portata per i ricchi club europei e che non hanno visto però Cancelo accettare le proposte che gli sono arrivate.

Ultime su Cancelo: ingaggio e numeri “diversi” dagli standard

Sono diverse le cifre che riguardano Cancelo, nel trasferimento in Arabia Saudita, da quelli che si vedono di solito. Perché il terzino portoghese guadagnerà uno stipendio da 15 milioni – non spiccioli -, differente da quello che si è visto per altri suoi colleghi sbarcati oltreoceano.