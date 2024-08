Inter, problema Lautaro: slitta il rientro, è più lungo del previsto

Brutte notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi, perché c’è un serio problema per Lautaro Martinez e ora i tempi di recuperano sembrano essere più lunghi del previsto.

Una situazione che nessuno si aspettava e pensava di vivere, tanto meno l’attaccante argentino rientrato in grande ritardo dalla Coppa America vinta con la propria Nazionale e avendo fatto il capocannoniere. Adesso ci sono delle importanti notizie in merito a quella che è la situazione che riguarda le condizioni di Lautaro Martinez che si è infortunato subito e ora danneggia l’Inter.

Forse si è corso un rischio troppo grosso con Lautaro Martinez che ha accusato subito un problema muscolare dopo la prima giornata di campionato. Il calciatore ha praticamente avuto pochissimo tempo per riposare e per questo motivo potrebbe aver mandato il proprio corpo sotto stress.

L’infortunio di Lautaro Martinez è arrivato dopo aver giocato per 86 minuti la prima giornata di campionato contro il Genoa, avendo fatto pochissimi allenamenti con l’Inter a causa del suo rientro in ritardo. Ora c’è grande preoccupazione per le condizioni dell’argentino e per il suo rientro.

Inter: infortunio Lautaro, quando torna e le condizioni

Momento complicato questo che sta vivendo ora Lautaro Martinez che dovrà avere pazienza prima di poter tornare in campo con la maglia nerazzurra e indossare la fascia di capitano aiutando i propri compagni di squadra, che al momento dovranno fare a meno di lui.

Per questo motivo che Simone Inzaghi si affiderà ancora una volta alla coppa Thuram-Taremi e bisognerà aspettare ancora quindi prima di vedere il recupero di Lautaro Martinez e il suo rientro in campo.

Ci sono delle importanti novità che arrivano adesso per quanto riguarda quello che sarà il rientro di Lautaro Martinez perché i tempi di recupero slittano ancora. C’è un’altra brutta notizia per i tifosi nerazzurri e per lo stesso allenatore Simone Inzaghi che dovrà adattarsi.

Infatti, il calciatore argentino in questo momento vive una situazione delicata e sarà assente ancora. Non giocherà nemmeno Atalanta-Inter Lautaro Martinez perché non recupera in tempo e ora il suo rientro slitta a dopo la sosta delle Nazionali.

La speranza di Inzaghi e dell’Inter è di avere Lautaro Martinez in piena forma direttamente dopo la sosta della Nazionali, avrà due settimane di tempo per provare ad essere a disposizione e recuperare al meglio. Vedremo i tempi di recupero di Lautaro se slitteranno ancora.