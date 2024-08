Hanno chiuso l’affare con il City per Cancelo: operazione da 25MLN

Ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola, Joao Cancelo è prossimo a lasciare ancora una volta il Manchester City.

Questa volta, però, nessun prestito, solo titolo definitivo, perché il portoghese si è scocciato ogni anno di fare avanti indietro, così come anche i Citizens di ritrovarsi punto e da capo nel piazzarlo da qualche parte nel calciomercato. Questa telenovela sembrerebbe essere dunque prossima a giungere ai titoli di coda, con Cancelo che finalmente troverà un po’ di stabilità in carriera dopo le ultime, complicate, stagioni, non tanto a livello di numeri e prestazioni, che sono rimaste comunque di un certo livello, ma di testa.

Hanno chiuso l’affare con il City per Cancelo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joao Cancelo, prossimo a lasciare ancora una volta il Manchester City. Tornato in Inghilterra lo scorso luglio dal prestito al Barcellona, il portoghese ha per diverse settimane spinto per tornare a giocare in Catalogna, ma le difficoltà economiche nelle quali riversa il Barça hanno ostacolato l’operazione ancor prima che potesse effettivamente entrare nel vivo.

Cancelo è arrivato addirittura a ridimensionare le proprie richieste economiche pur di vestire ancora blaugrana, ma nulla da fare. Questo ha fatto sì che il calciatore si iniziasse a guardare intorno valutando anche soluzioni che prima non aveva mai preso in considerazione, anche perché rimanere un anno al City, rilegato in tribuna salvo fatta l’eccezione di qualche volta, sarebbe stato controproducente, non solo lui ma anche per il club stesso. A fronte di questo nel corso di queste settimane avrebbero bussato alla porta del portoghese diverse squadre blasonate, ma ad averla scampata, quantomeno con i Citizens, sono stati alla fine gli azzurri.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Al-Hilal avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Manchester City per il trasferimento in Arabia Saudita di Joao Cancelo. Nessun prestito secco o oneroso con diritto o obbligo: stiamo parlando di un titolo definitivo che potrebbe portare nelle casse dei campioni d’Inghilterra ben 25 milioni di euro.

Cancelo in azzurro: a breve la riposta

Joao Cancelo potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell’Al-Hilal, o almeno questo è quello che si augurano Milinkovic-Savic e compagni. Nonostante il club saudita abbia raggiunto un accordo con il Manchester City, l’affare non sarebbe ancora andato in porto perché mancherebbe l’okay del portoghese.

L’impressione, però, è che presto possa arrivare, anche perché stiamo parlando di un’offerta, quella fatta dall’Al-Hilal a Cancelo, irrinunciabile. Stando a Fabrizio Romano, infatti, il club saudita avrebbe messo sul tavolo dell’ex Barcellona un contratto da 15 milioni di euro a stagione, stipendio che nessuna squadra in Europa sarebbe stata in grado di garantirgli.