Esonero dopo la sconfitta, scelta presa: Allegri il primo candidato

Immediato l’esonero dell’allenatore con la società che è pronta a cambiare tutto per cercare di trovare risultati positivi, ora la prima scelta per la panchina è Allegri.

Ci sono delle novità veramente importanti che riguardano il cambio di allenatore che avrebbe pensato il club dopo quello che è accaduto nelle prime uscite stagionali. Perché il lavoro del tecnico non sembra per niente convincere e ora ci sono serie valutazioni in corso per quanto riguarda l’esonero dell’allenatore che porterebbe al cambio immediato.

Una decisione forte che può portare il club a comunicare presto l’esonero del tecnico per un nuovo allenatore e c’è Allegri anche in lista tra i primi candidati visto che Max già in passato è stato seriamente accostato alla panchina dell’importante società.

Vedremo quello che accadrà in queste ore con un annuncio molto importante che può arrivare da un momento all’altro. Attenzione quindi alla scelta finale della società che si è già mossa in tal senso perché ora ci sono delle serie notizie in merito a quello che farà il club con un esonero che può portare Allegri di nuovo in panchina.

Esonero per l’allenatore: Allegri la prima scelta

Ora arriva un altro vero esame per il club che vuole confermare di essere una big nel calcio di oggi. Per farlo dovrà dare dei segnali importanti nella prossima partita, se non dovesse essere così allora ci saranno seri dubbi sul futuro dell’allenatore che può essere esonerato e occhio ad Allegri per la panchina.

Perché è iniziata la nuova stagione per tutti i grandi club d’Europa e attenzione ai primi cambiamenti. Alcuni allenatori hanno iniziato con qualche dubbio nei loro confronti da parte delle società che pensano già a dover intervenire con un esonero immediato e il cambio allenatore.

Tutto dipenderà dai risultati e sarà lo stesso anche per il Manchester United e Ten Hag a rischio lo scorso anno e solo la vittoria nell’ultima partita di stagione in Finale di FA Cup contro i rivali del Manchester City ha salvato la sua panchina. Dopo il Community Shield perso proprio col City ora torna a rischio esonero Ten Hag e il Manchester United si guarda attorno, c’è anche Allegri.

Tra gli allenatori svincolati c’è proprio Allegri che sembra possa essere tra i primi candidati per una panchina del Manchester United con l’esonero di Ten Hag. Decisive le prossime ore e forse anche già la prossima partita con il Liverpool dopo aver perso anche in campionato 2-1 con il Brighton.