Calciomercato Milan, hanno preso l’attaccante: harakiri Ibra

Un attaccante del genere avrebbe potuto fare al caso di questo Milan, ma per Ibrahimovic la squadra è già al completo così.

Eppure la dirigenza rossonera l’ha anche sondato e trattato per un periodo, ma alla fine si è deciso di dare priorità ad altre operazione salvo poi abbandonare completamente questa strada. Questo ha permesso alla concorrenza di inserirsi con prepotenza nella trattative per l’attaccante, che ora è ad un passo dallo sfumare definitivamente per il Milan.

Questo non farà assolutamente piacere ai tifosi rossoneri, che dopo la disfatta di Parma avrebbero voluto quanto meno una reazione sul mercato dalla società, perché la squadra vista ieri al “Tardini” sembra tutto fuorché completa.

Calciomercato Milan, hanno preso l’attaccante

La sconfitta di ieri ha messo in risalto una cosa che forse dalle parti di Casa Milan è stata sottovalutata più del previsto: il Milan ha bisogno di un vice all’altezza di Alvaro Morata. I vari Luka Jovic e Noah Okafor si sono dimostrati essere più decisivi a partita in corso piuttosto che dal primo minuto, e non è un caso che entrambi abbiano fallito in queste prime due giornate di campionato.

Per Zlatan Ibrahimovic, però, non c’è più bisogno di intervenire nel calciomercato, salvo incredibili cessioni dell’ultimo minuto, cosa al momento piuttosto complicata dal pronosticare visto che alla fine mancano solo 5 giorni, ed una manciata di ore, alla deadline. Prendere una riserva di Alvaro Morata sarebbe stato però utile, con un nome in particolare che da tempo infuocata la piazza rossonera, peccato però che il calciatore sarebbe prossimo a firmare con una storica compagine di Premier League.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Nottingham Forest si starebbe avvicinando a grandi passi verso Santiago Gimenez. L’attaccante messicano avrebbe già dato massima disponibilità al trasferimento in Inghilterra, con i Reds che nelle scorse ore avrebbero incrementato l’ultima offerta presentata al Feyenoord, che ora è seriamente tentato di accettare.

Niente Milan, harakiri Ibra: firma in Premier League

Per un momento in questo calciomercato si è anche creduto che potesse finire al Milan, ma alla fine con ogni probabilità Santiago Gimenez diventerà un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Nelle scorse ore il club di Premier League si sarebbe infatti assottigliato la distanza con il Feyenoord presentando una nuova offerta per l’attaccante messicano, migliorata rispetto all’ultima.

Stando a fichajes.net, infatti, dai 33 milioni iniziali il Nottingham Forest si sarebbe spinto fino, e non oltre, i 35, ma l’impressione è che questa cifra possa essere quella che porterà il club di Rotterdam a lasciar partire Gimenez, anche se non è da escludere che le operazioni possano subire qualche “ritardo” per via del fatto che il club biancorosso vorrebbe coprirsi con un sostituto del messicano prima di dare il via libera definitivo alla sua cessione.